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مساعدات أميركية جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين في الوقت الذي طالبت فيه مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعناصر الإغاثة في قطاع غزة الذي يشهد حربا.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية.
وقالت باور أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة «يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين».
وأضافت «عمال الإغاثة، الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء».
وأضافت «عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل»، من دون أن تذكر إسرائيل أو «حماس» التي تسيطر على غزة.
وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأميركية الطارئة للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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