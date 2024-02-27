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بايدن يظهر في برنامج فكاهي لجذب الناخبين الشباب والمترددين

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حاول الرئيس الأميركي جو بايدن التقليل من أهمية الهواجس المحيطة بسنه، وذلك بظهوره في مقابلة مع مقدم البرامج الفكاهي سيث مايرز، سعى من خلالها إلى اجتذاب الناخبين المترددين والشبان قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.
وقال بايدن البالغ 81 عاما لمضيفه إنه رهان أفضل من «الرجل الآخر»، ملمحا إلى منافسه الأوفر حظا لدى الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترامب البالغ 77 عاما.
وفي المقابلة المسجلة مسبقا، قال مايرز الذي عادة ما تستهدف نكاته في البرنامج على شبكة إن بي سي ترامب، إن عمر الرئيس الديموقراطي يمثل «قلقا حقيقيا للناخبين الأميركيين». ورد بايدن وسط ضحكات وهتافات الحاضرين «ينبغي النظر إلى الرجل الآخر.. إنه تقريبا في مثل عمري، لكنه لا يستطيع تذكر اسم زوجته».
وكان يشير بذلك إلى مشاهد سابقة في البرنامج عرض فيها مايرز مقطعا مصورا لترامب يشير فيها ترامب لزوجته ميلانيا باسم «مرسيدس». وأضاف: «ثانيا، فإن الأمر يتعلق بعمر أفكارك. أقصد هذا الرجل الذي يريد إعادتنا إلى الوراء». وانتقل بايدن إلى نيويورك لتسجيل المقابلة مع مايرز وتوجها لاحقا إلى متجر مجاور لشراء المثلجات.

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