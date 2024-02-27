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محمد بن سلمان يستقبل زيلينسكي ويبحثان العلاقات الثنائية والسلام

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، رحب ولي العهد السعودي بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب زيلينسكي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية ـ الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية ـ الروسية، حيث أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها كل المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. وكتب زيلينسكي على منصة اكس «سبق لقيادة المملكة أن ساهمت في إطلاق سراح أبناء شعبنا. أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيفضي إلى نتائج». وأضاف أن الزيارة تهدف لمناقشة «المجالات الواعدة في التعاون الاقتصادي ومشاركة السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا».
كما لفت إلى أن المحادثات بين الطرفين اتت للبحث عن «صيغة للسلام» في أوكرانيا.
من جهة أخرى، نفى مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمس نية الحلف إرسال قوات إلى أوكرانيا، وقال ان «الناتو» «ليست لديه أي خطة» لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن «الناتو وحلفاءه يقدمون مساعدات عسكرية لم يسبق لها مثيل لأوكرانيا. لقد قمنا بذلك منذ عام 2014 وانتقلنا إلى السرعة القصوى بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا».
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمس، أنه لن يتم إرسال «أي جندي» إلى أوكرانيا من الدول الأوروبية أو الدول الأعضاء في الحلف.
وقال خلال مؤتمر صحافي «ما تم الاتفاق عليه منذ البداية ينطبق أيضا على المستقبل، وهو أنه لن تكون هناك قوات على الأراضي الأوكرانية مرسلة من الدول الأوروبية أو دول الناتو».
بدورها، قالت لندن أمس إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا «على نطاق واسع» ما خلا «العدد الصغير» من القوات الموجودة هناك لدعم جيش كييف.
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن «عددا صغيرا» من الأشخاص الذين أرسلتهم المملكة المتحدة هم هناك «لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الطبي». وأضاف: «لا نخطط لنشر قوات على نطاق واسع».
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حذر أمس، من أن حدوث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيكون حتميا إذا قررت الدول الغربية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
ويأتي تحذير بيسكوف بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاول، خلال مؤتمر في باريس حضره مجموعة من القادة الأوروبيين، حيث ناقشوا سبل تعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا.
وأشار ماكرون في تصريحاته إلى أنه رغم غياب توافق رسمي بين القادة الأوروبيين بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، فلا ينبغي استبعاد إمكانية إرسال قوات، مضيفا أن الغرب سيبذل كل ما في وسعه لضمان عدم انتصار روسيا في الصراع الدائر.
وقال بيسكوف ردا على سؤال بشأن النشر المحتمل لقوات الناتو في أوكرانيا «في هذه الحالة، لن نحتاج إلى الحديث عن احتمالية (الصدام مع الناتو)، بل سنحتاج إلى الحديث عن حتمية ذلك».
ميدانيا، أعلن الجيش الروسي أمس أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا التي سقطت في الآونة الأخيرة، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا انها دمرت دبابة أبرامز تابعة للجيش الأوكراني قرب أفدييفكا في شرق أوكرانيا، في أول إعلان من نوعه تصدره موسكو منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف.
وقالت وزارة الدفاع عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس «حرروا» بلدة سييفيرني.
وفي وقت سابق أمس اعلن الجيش الأوكراني، انه صد هجمات روسية في محيط هذه البلدة.

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