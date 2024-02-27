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أمير قطر وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

2/27/2024 10:35:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة دولة إلى فرنسا تستغرق يومين التقى خلالها الرئيس ايمانويل ماكرون لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير لقطر منذ 15 عاما، وزيارة الدولة الأولى لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد منذ توليه الحكم في عام 2013، «تمثل شرفا لفرنسا وتوضح عمق العلاقات التي توحد بلدينا».
وأضافت أن الزيارة يتخللها توقيع اتفاقيات وعشاء رسمي.
وفي سياق الحرب على غزة، جددت دولة قطر إدانتها بأشد العبارات الهجمات والتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون شخص من النازحين داخل القطاع المحاصر. ودعت في الوقت ذاته، إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة وتنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أمام الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى حول «حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» في جنيف أمس. وأشارت إلى استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الصعبة التي يعيشها حاليا الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي أصبحت على حد وصف الأمين العام للأمم المتحدة «مقبرة للأطفال». ولفتت إلى أن إسرائيل انتهكت خلال الـ 75 سنة الماضية جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وارتكبت جميع الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت الخاطر إن ما يحدث في غزة حرب إبادة، وعام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية. وأضافت أن إسرائيل كثفت هجومها العسكري ما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص في الضفة الغربية.
وألقت الخاطر باللوم على مجلس الأمن في إخفاقه بإصدار قرار لوقف إطلاق النار للمرة الثالثة منذ 7 أكتوبر الماضي، والـ 45 في تاريخه الحديث. وقالت: يجب أن تنتهي رعاية بعض القوى العالمية لهذا الاستثناء الإسرائيلي فوق القانون الدولي.

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