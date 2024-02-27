Wednesday, 28 February 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاركون من مركز ((صباح الأحمد)) يؤكدون أهمية حضور قمة ((ويب قطر 2024))

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المشاركون من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) في قمة «ويب قطر2024» اليوم الثلاثاء أهمية حضور القمة لما تقدمه من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات مع رواد الاعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وقال المشاركون، في تصريحات لـ «كونا»، إن القمة تفتح الطريق امام الاستثمار في المشاريع الخاصة بالمشاركين وترويجها على المستويين المحلي والعالمي.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على إتاحة هذه الفرصة لهم للتواصل مع العديد من رواد الاعمال وأصحاب الشركات والمشاريع والمبادرين والمستثمرين وخبراء قطاع التكنولوجيا.
وفي هذا الشأن، قال الشريك المؤسس في تطبيق «سبيديا» عبدالعزيز الفرحان إن الهدف من المشاركة في هذه القمة هو اكتشاف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا ومستقبلها ونقلها إلى دولة الكويت.
وأضاف الفرحان ان القمة تشهد حضور نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من جميع أنحاء العالم وهو ما يسهم في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «كليكي» للذكاء الصناعي جابر الخضري عن مشاركته في القمة قائلا: إن هذه الفعاليات تسهم في توسيع المدارك العلمية للمشاركين من خلال التواصل مع رواد الاعمال والمخترعين ما يسهم في تطوير بيئة الاعمال في الكويت.
واشار إلى ان هذا الامر ينعكس إيجابا على المبدع والتطبيقات العلمية التي يقوم بها من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين.
من جهته، أكد الشريك المؤسس لشركة «مقايضة» المالكة لتطبيق «سويتش» عبدالرحمن المنيفي ان قمة «ويب قطر 2024» تشكل فرصة مهمة في التواصل مع مئات رواد الاعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح ان النسخة الأولى من القمة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستضيفها قطر تتميز بارتفاع عدد الشركات الناشئة المشاركة وهو امر مهم في التواصل مع رواد الاعمال وأصحاب هذه الشركات لاكتساب المزيد من الخبرات.
ولفت صاحب مشروع «برمج» أحمد معرفي إلى أنه يشارك في القمة عن طريق «مركز صباح الأحمد» لتمثيل موقع «برمج»، وهو اول موقع عربي لتعليم البرمجة بالعربي.
وقال إن المشاركة في القمة تمثل فرصة لتبادل المعرفة والعلم والخبرة من خبراء التكنولوجيا ورواد الاعمال.
من جهتها، قالت اخصائية التغذية ومؤسسة تطبيق «نوتري بوكس» نورة العسكر انها تشارك في القمة لمعرفة أبرز وأحدث ما وصل إليه العلم ورواد الاعمال في مجال التقنية الصحية وتبادل الخبرات والأفكار، إضافة إلى كيفية تطوير الاستثمار في التطبيق.
وأكدت أهمية هذه القمة العالمية التي تجمع العديد من المختصين والمهتمين بمجال التكنولوجيا الحديثة، معربة في هذا الصدد عن شكرها لمركز صباح الأحمد لمساعدتها وباقي المشاركين من المركز في التواصل مع هذه الكوكبة الكبيرة من المختصين من مختلف دول العالم.
بدوره، قال المدير التنفيذي ومؤسس تطبيق «اوبتمايز اب» بدر الكاظمي انه يشارك في القمة بتطبيق يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في حملاتهم الاعلامية، مشيرا إلى ان القمة تسمح له بالتعرف على بقية المشاريع المشاركة في نفس المجال، وذلك من اجل تطوير التطبيق ومعرفة احتياجات العملاء.
فيما كشفت مؤسسة شركة «سكان أكس» م.سارة ابورجيب عن مشاركتها في القمة باختراع جهاز كاشف للنزيف الداخلي والاورام الدماغية باستخدام الاشعاعات الآمنة، لافتة إلى أهمية هذه القمة لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية مع المختصين في ذات المجال.
وأشارت إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تجمع الشركات ورواد الاعمال في ذات المجال وتبادل الخبرات معهم والاستفادة منها ونقلها إلى دولة الكويت، معربة عن شكرها لمركز صباح الأحمد لإتاحة مثل هذه الفرصة.
من جانبه، قال صاحب مشروع «ووديو» د.حيدر المهري إنه شارك في القمة بمشروع يحول مقاطع الفيديو إلى محتوى تفاعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ان تلك المشاركة تشكل فرصة في تطوير المشاريع الشبابية الكويتية من خلال التعرف على أبرز المشاريع العالمية.
وأكد أهمية مشاركته في هذه القمة العالمية في قطر والاحتكاك مع أبرز رواد الاعمال والمختصين والاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى دولة الكويت لرفع اسم البلاد عاليا في مختلف المحافل الدولية.

MENAFN27022024000130011022ID1107909011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث