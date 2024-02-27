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كلية العلوم الحياتية احتضنت فعالية ((كويت العز)) احتفالاً بالأعياد

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، استضافت كلية العلوم الحياتية فعالية «كويت العز» التي نظمتها جمعية طلبة العلوم الحياتية بالتعاون مع نادي Click IT وقسم العلاقات العامة في كلية العلوم الحياتية، وذلك احتفالا بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.
وتضمنت الفعالية عدة أنشطة وفعاليات متنوعة، حيث تم تجهيز بوثات لعرض اللوحات الفنية والمشغولات، كما تم عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي لاقت اهتماما كبيرا من الحضور.
وفي إطار الاحتفال بالتراث الكويتي، تم تقديم عروض شعبية تقليدية من الأغاني التراثية (العرضة) التي تعبر عن تراث وثقافة الكويت.
وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذه بالمناسبة الوطنية.
بدوره، أشاد د.نواف الهاجري بجهود القائمين على تنظيم الفعالية والتي تعتبر فرصة لتعزيز الروح الوطنية وتعزيز الانتماء للكويت، كما كانت فرصة للترفيه والاستمتاع بالفعاليات التي تقام بهذه المناسبة السعيدة وذكرى جميلة في قلوب الحضور.

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