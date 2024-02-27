Wednesday, 28 February 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ حولي والعاصمة بالوكالة يشيد بجهود ((الداخلية)) خلال الاحتفالات الوطنية

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر بدور منتسبي وزارة الداخلية وتطبيق تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف في تنظيم الاحتفالات وجهودهم الكبيرة بهذه المناسبة، وذلك خلال تفقده النقطة الأمنية في شارع الخليج، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، ومدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد خالد بوناشي. ورفع الأصفر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة بالمناسبة السعيدة، متوجها بالشكر إلى جميع من شارك في نجاح هذه الاحتفالات بوطننا الغالي.

MENAFN27022024000130011022ID1107909009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث