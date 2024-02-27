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هيئة الشباب تطلق ((كفو)) التطوعية عقب الاحتفالات

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الهيئة العامة للشباب حملة «كفو» بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي عقب انتهاء احتفالات البلاد بالعيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33 بهدف دعم جهود بلدية الكويت في تنظيف الشوارع والمحافظة على البيئة.
وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري لـ «كونا» إن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وتأتي كرسالة شكر وتقدير للجهود المميزة لبلدية الكويت في فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وأضاف الأنصاري أن الحملة تأتي ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تقيمها أكاديمية العمل التطوعي بالهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني خلال الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير.
من جانبه، قال رئيس فريق الغوص وليد الفاضل لـ «كونا» إن «كفو» إحدى الحملات البيئية التي تقام بالشراكة بين الهيئة العامة للشباب وفريق الغوص الكويتي الذي أخذ على عاتقه القيام بحملات بيئية توعوية مختلفة سواء على الشواطئ أو الجزر.

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