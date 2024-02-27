وزير الإعلام: الشكر للمواطنين والمقيمين وجميع الجهات والعاملين لإظهار الاحتفالات بصورة راقية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعرب وزير الاعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري عن خالص الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة ولجميع الجهات والمؤسسات والافراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المشاركين في احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية على ما أظهروه من رقي والتزام يعكس محبتهم للكويت الغالية.
وقال الوزير المطيري في تصريح لـ «كونا» ان اللجنة الدائمة حرصت كل الحرص من خلال اللجان المنبثقة منها على ان تكون الاحتفالات بهذه المناسبات الوطنية الغالية على مستوى الحدث و«ان تتم بكل سلاسة بما يضمن ان يستمتع الجميع باحتفالهم بأعياد بلادنا الغالية».
وأكد ان الاحتفال بالمناسبات الوطنية «يأتي تعبيرا عن محبة وطننا الغالي ويشاركنا بها جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة بما يحملونه من مشاعر صادقة» معربا عن شكره وتقديره لالتزام الجميع بالاحتفال بروح وطنية عالية وبمسؤولية.
ودعا الوزير المطيري المولى عزّ وجلّ أن «يديم أفراح بلادنا ونعمه علينا بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مثنيا على التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
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