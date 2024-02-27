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وزير الإعلام: الشكر للمواطنين والمقيمين وجميع الجهات والعاملين لإظهار الاحتفالات بصورة راقية

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب وزير الاعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري عن خالص الشكر والتقدير لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة ولجميع الجهات والمؤسسات والافراد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المشاركين في احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية على ما أظهروه من رقي والتزام يعكس محبتهم للكويت الغالية.
وقال الوزير المطيري في تصريح لـ «كونا» ان اللجنة الدائمة حرصت كل الحرص من خلال اللجان المنبثقة منها على ان تكون الاحتفالات بهذه المناسبات الوطنية الغالية على مستوى الحدث و«ان تتم بكل سلاسة بما يضمن ان يستمتع الجميع باحتفالهم بأعياد بلادنا الغالية».
وأكد ان الاحتفال بالمناسبات الوطنية «يأتي تعبيرا عن محبة وطننا الغالي ويشاركنا بها جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة بما يحملونه من مشاعر صادقة» معربا عن شكره وتقديره لالتزام الجميع بالاحتفال بروح وطنية عالية وبمسؤولية.
ودعا الوزير المطيري المولى عزّ وجلّ أن «يديم أفراح بلادنا ونعمه علينا بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مثنيا على التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

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