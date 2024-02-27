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سفيرنا في بريطانيا بحث مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية للشؤون الخارجية في اتحاد الطلبة اعتماد مكافأة التفوق

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
ناقش نائب رئيس الهيئة التنفيذية للشؤون الخارجية م.عبدالرحمن القعيط مع سفيرنا في المملكة المتحدة بدر العوضي والمستشار الثقافي ورئيس المكتب في لندن د.عبدالله المشعل عددا من الموضوعات التي تهم طلبة الكويت الدارسين في الجامعات البريطانية والتي من ابرزها متابعة كشوفات مكافأة التفوق للطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2022/2021 و2023/2022.
وبين م.القعيط ان المكتب الثقافي الكويتي أكد خلال لقائه بأعضاء الهيئة التنفيذية، على فتح باب التصديق للعام الدراسي القادم في شهر مارس المقبل، مثمنا متابعة المسؤولين لقضايا الطلبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي وديوان الخدمة وتسهيل أمورهم الدراسية، مشيدا بتعاون الملحق الثقافي وسفارة الكويت مع الهيئة التنفيذية والهيئة الادارية للفرع لما فيه مصلحة طلاب وطالبات الكويت في المملكة المتحدة.

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