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سفاراتنا لدى ألبانيا والتشيك وسنغافورة احتفلت بالأعياد الوطنية

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت سفاراتنا لدى ألبانيا والتشيك وسنغافورة حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
ففي تيرانا، أقام سفيرنا لدى ألبانيا د.فيصل المسيليم حفل استقبال حضره عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي ووزراء وبرلمانيون ورؤساء البعثات الديبلوماسية واعلاميون.
وبهذه المناسبة، رفع السفير المسيليم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، متمنيا دوام التقدم والازدهار والخير والأمان لبلدنا الغالي الكويت.
وأشاد السفير المسيليم بما حققته دولة الكويت على درب التقدم والرخاء في مسيرة نهضتنا المباركة على ضوء النهج الرشيد وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واشتمل الحفل على إقامة معرض للصور احتوى على الإنجازات والمشاريع التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والجمعيات الخيرية الكويتية والتي ساهمت بوضع علامة بارزة ومشرفة لدولة الكويت في مجال العمل الخيري وكذلك صور عن دولة الكويت.
وفي براغ، أقام سفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري حفل استقبال حضره عدد كبير من المسؤولين من بينهم نائب رئيس البرلمان التشيكي وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والبرلمان والمسؤولين في وزارة الخارجية التشيكية اضافة إلى رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى التشيك.
ورفع السفير الهاجري أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بهذه المناسبة الكريمة، متمنيا ان يحفظ الله دولة الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سموه.
كما عبر عدد من المسؤولين عن شكرهم لهذه الدعوة، متمنين لدولة الكويت وللعلاقات الكويتية ـ التشيكية مزيدا من التقدم والازدهار.
وفي سنغافورة، أقامت سفارتنا حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية شاركت فيه حكومة سنغافورة ممثلة بضيف الشرف وزير الدولة الأقدم للاتصالات والمعلومات والتنمية الوطنية تان كيات هاو وعضوا البرلمان باتريك تاي ونج لينج لينج وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين إضافة إلى عميد السلك الديبلوماسي في سنغافورة ورؤساء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين ورجال أعمال وأكاديميين وإعلاميين ووفود من الجالية العربية والإسلامية المقيمة هناك.
وقدم سفيرنا لدى سنغافورة أحمد الشريم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.
وأكد الشريم أن الاحتفالات الوطنية تعد إحدى المناسبات المهمة التي يمتزج فيها عبق الماضي وأمجاده التاريخية بالحاضر وتطوراته وإنجازاته الفريدة، مضيفا أن أجمل ما تجسده تلك الاحتفالات هي مشاعر الولاء والانتماء للوطن والتحام الشعب بقيادته الرشيدة.
وأشار الشريم إلى عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الكويت وسنغافورة ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات وعلى كل الاصعدة.

MENAFN27022024000130011022ID1107909005

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