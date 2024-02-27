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((الكهرباء)) تُحقق وفراً في استهلاك المياه أثناء الاحتفالات بنسبة 2.6%

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أشاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف باستجابة والتزام المواطنين بدعوات وزارة الكهرباء والماء بشأن الحفاظ على نعمة المياه واستخدمها بالشكل الأمثل، وكذلك تعليمات وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة بعدم رمي بالونات المياه وغيرها من المظاهر السلبية التي تتسبب في هدر المياه.
وقد حققت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال الأعياد الوطنية وفرا في معدل استهلاك المياه بنحو 16.8 مليون غالون امبراطوري، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الحجرف أنه وفقا للإحصائية الخاصة بمعدل استهلاك المياه خلال فترة الأعياد الوطنية للعام 2024 (يومي 25 و26 فبراير) فإن معدل استهلاك المياه بلغ 800.9 مليون غالون في حين بلغ المعدل عن نفس الفترة من العام الفائت 817.7 مليون غالون، أي بأقل بنحو 16.8 مليون جالون اي بنسبة توفير 2.6%.
وقال: على الرغم من ان معدل الزيادة السنوية في زيادة الطلب على المياه لهذا العام بـ 6% وذلك بسبب الزيادة السكانية واتساع الرقعة العمرانية، إلا أن توفير 16.8 مليون غالون خلال الأعياد الوطنية يؤكد على زيادة الوعي الحضاري والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين والمقيمين في الكويت بأهمية الحفاظ على نعمة المياه.
يذكر ان كلا من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة أطلقت قبيل انطلاق الاحتفال بمناسبتي عيدي الاستقلال والتحرير حملة إعلامية وتوعوية تدعو عبرها المواطنين إلى الحفاظ على نعمة المياه من الهدر واستخدامها بالشكل الأمثل، الأمر الذي عكس الصورة الحضارية المثلى لاحتفالات هذا العام.

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