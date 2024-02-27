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توقيع اتفاقية تعاون كشفي بين الكويت وليبيا

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
وقعت دولة الكويت متمثلة بجمعية الكشافة اتفاقية تعاون كشفي مع ليبيا وذلك على هامش ملتقى الكويت لتكريم الرواد العرب الذي اختتمت فعالياته أمس الثلاثاء
وقع الاتفاقية من الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي ومن الجانب الليبي القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات الليبية عبدالمجيد الخذراوي وسط حضور عدد من القيادات الكشفية الكويتية والليبية.
وقال الليبي عبدالمجيد الخذراوي في تصريح صحافي نحن سعداء جدا بهذه الاستضافة لملتقى الرواد العرب وعلى هامش هذا الملتقى تم توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الكشافة الكويتية والتي ستعطي الكثير لكشافة البلدين وتصب في الخير والسداد والابداع والتفوق في شتى المجالات مشيرا إلى ان عن طريقها ستقام العديد من الانشطة والفعاليات الكشفية بين الطرفين خلال الفترة الصيفية وتبادل بين الثقافات والزيارات وتنمية المجتمع.
وأضاف ان اقامة هذا الملتقى تزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة والتي نتمنى ان تكون جميع ايامها افراحا وإن شاء الله ينعاد على الأشقاء في الكويت بالخير واليمن والبركات، لافتا إلى ان الكويت هذه الدولة العربية تقف دائما بمسافة واحدة من الجميع ومحبة للخير لكافة الدول العربية والاسلامية وموقفها الساطع والقوي تجاه القضية الفلسطينية وبيت المقدس واخوتنا واهالينا في غزة وهذا ليس بغريب على الكويت.
من جانبه، قال مفوض عام رابطة الكشافة والمرشدات الليبية فتوري ضو نصر «من خلال هذه الشراكة والتوأمة يتم العمل على الرفع من مستوى التبادل الثقافي والمعرفي وتوسيع فرص المشاركات الكشفية لاكتساب وتعلم مهارات جديدة وفتح آفاق للتطوير وتبادل الخبرات والمعارف بين منتسبي الحركة الكشفية من خلال المشاركة في الفعاليات الكشفية المشتركة، وغيرها من المبادرات الشبابية المثمرة التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتسامح وبناء جيل من الشباب المتحضر والمسؤول مشيرا إلى الحرص على التقاء إرادة الطرفين للتأكيد على العلاقة الأخوية التاريخية بين الكشافة الليبية والكشافة الكويتية وتوحيد الجهود بخبرات قادة كل منهما سعيا إلى الارتقاء بمستوى العمل الكشفي العربي، ووصولا به إلى آفاق عالمية تؤهلهم للحفاظ على مكانتهم على المستوى العربي والدولي».
وأوضح نصر انه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة بنود منها التعاون وتبادل الخبرات الكشفية للجمعيتين في مجال البرامج الكشفية والإرشادية والتدريب وتبادل الموارد التعليمية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة من دورات
ومخيمات وفعاليات كشفية تجمع قادة وكشافي البلدين وتنظيم خطط لتبادل الزيارات بين الجمعيتين من خلال الأنشطة والبرامج الكشفية لزيادة بناء الصداقة بين الفتية والشباب وكذلك تبادل الخبرات والمعارف في مجالات القيادة والتنمية الشخصية وتعزيز قدرات الشباب في كلا البلدين والمساهمة في تبادل وإشراك القيادات الكشفية المتخصصة والمشاركة في المخيمات والفعاليات والتجمعات الكبرى لدى الجمعيتين والتنسيق بين الطرفين فيما يخص الشأن الإقليمي والدولي وكذلك العمل على إقامة برامج وأنشطة مشتركة بين رواد الحركة الكشفية من الطرفين معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الكشافة الكويتية بقيادة رئيسها الدكتور عبدالله الطريجي.

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