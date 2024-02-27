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إقلاع الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات لأهالي غزة

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة بحمولة 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية.
وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين الجمعية الكويتية للإغاثة ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية.
يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

MENAFN27022024000130011022ID1107909002

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