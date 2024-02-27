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وكالة ((كونا)) تصدر دليل الموظف المنتدب للعمل في الخارج ((حقوقه وواجباته وإجراءات العمل))

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت وكالة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) دليل الموظف المنتدب من الوكالة للعمل في الخارج (حقوقه وواجباته وإجراءات العمل) بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم وإعداد رئيس مكتب الشؤون القانونية في الوكالة إيمان الدعي ورئيس وحدة البحث والرأي في المكتب عبدالله العصفور.
وقالت الدعي لـ «كونا» إن الدليل يشكل وثيقة مهمة ومنظمة للعمل بتحديده الإطار العام للعلاقة بين الموظف المنتدب والوكالة بما يحتويه من أطر قانونية ولوائح واضحة بخصوص المتطلبات العملية وحقوق الموظف وأبرز القوانين المنظمة للإيفاد إلى الخارج ويعزز فهم كل موظف لدوره وتحمله مسؤوليته على أكمل وجه.
وأضافت الدعي أن الدليل الذي يتوزع على 80 صفحة من القطع المتوسط يعكس سعي وكالة «كونا» الدائم إلى تحقيق أقصى إمكاناتها من خلال الابتكار والتميز في جميع المجالات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأوضحت أن الدليل يتضمن أربعة أبواب، يتطرق أولها إلى الضوابط والمعايير الخاصة بالإعلان وترشيح واختيار بعض موظفي الوكالة العاملين في قطاع التحرير لانتدابهم للعمل في مكاتبها الخارجية وشروط الندب ومعايير الترشيح ومعايير الندب وإجراءات الترشيح إلى جانب أحكام عامة.
وذكرت أن الباب الثاني يتناول الضوابط والتعليمات الإدارية والمالية لموظفي الوكالة المنتدبين للعمل في المكاتب الخارجية فيما يعنى الباب الثالث بالبدلات والنفقات الخاصة للمنتدبين من موظفي الوكالة للعمل في المكاتب الخارجية ويتناول الباب الرابع القواعد القانونية المنظمة لحقوق وواجبات الموظف المنتدب للعمل في الخارج.
وأشارت إلى أنه من المقرر توزيع نسخ الدليل على جميع الموظفين المعنيين ليطلعوا على حقوقهم وواجباتهم ومختلف الإجراءات الناظمة للعمل.

MENAFN27022024000130011022ID1107909000

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