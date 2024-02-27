وزير الخارجية بحث مع أمين عام الأمم المتحدة الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية

موقف الكويت مبدئي وثابت في الوقوف إلى جانب شعب فلسطين الشقيق ومساندته في إقامة دولته المستقلة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما جرى خلال اللقاء بحث الأحداث المأساوية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.وشدد اليحيا خلال اللقاء على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.من جانبه، ثمن الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء دور الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا، مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية إلى حفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.