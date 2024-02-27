اليوسف: الأمن مسؤولية مشتركة وقاطرة التنمية والتقدم



بحث الهجمة الشرسة لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون بلداننا بتلك السموم المدمرة

مواجهة الجريمة المنظمة في شتى صورها خاصة غسيل الأموال والتي تستهدف اختراق البيانات والمعلومات مواصلة جهود دحر «الإرهاب» وتجفيف منابع تمويله ومنع نشر أفكاره وتجنيد صغار السن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الاثنين أن الأمن مسؤولية مشتركة باعتباره قاطرة التنمية والتقدم، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية.وقال الشيخ فهد اليوسف في كلمة خلال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب: إن هذه الدورة تنعقد «في ظل تحديات كبيرة وأوضاع حرجة تقتضي منا توحيد الرؤى لتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي، إذ أن بسط الأمن مسؤولية مشتركة نتحملها جميعا باعتباره قاطرة التنمية والركيزة الأساسية لتحقيق الطموحات والتقدم والرخاء».وأشاد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب في مواجهة التحديات الأمنية ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها، مضيفا «اجتماعنا هذا يعد فرصة لتقييم ما تم منها والمضي قدما في استكمال التعاون والتكامل وتبادل المعلومات والخبرات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك».وأعرب عن تقديره لما حققه مجلس وزراء الداخلية العرب من إنجازات على صعيد التعاون والتنسيق، داعيا لمزيد من التعاون الذي يساهم بصدق وفاعلية في زيادة كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز قدرتها في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة.وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن «من أهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال الهجمة الشرسة لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون بلداننا بتلك السموم المدمرة، وهو ما يظهر جليا في حجم الضبطيات المتكررة التي تتصدى لها أجهزتنا الأمنية رغم تعدد مصادر التهريب وتطور أساليبها».وتابع: لقد عاهدنا الله وعاهدنا شعوبنا على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الآفة التي تستهدف في المقام الأول شبابنا ثروة الأمة وعمادها واستنزاف مقدراتنا، مشددا على أن التعاون بين الأجهزة الأمنية يعد سلاحا فعالا في وأد مخططات تلك العصابات الإجرامية.وأكد ضرورة مواصلة جهود دحر «الإرهاب» وتجفيف منابع تمويله ومنع نشر أفكاره وتجنيد صغار السن واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية أبنائنا من خطره وتبصيرهم بانحراف هذا الفكر الضال.وذكر «لا نغفل عن مواجهة الجريمة المنظمة في شتى صورها وخاصة غسيل الأموال وتلك التي تستهدف اختراق البيانات والمعلومات والتي تعد حرب هذا العصر مما فرض تحديات جديدة على أجهزتنا الأمنية لتحقيق الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية لتوفير بيئة آمنة للمعلومات».وهنأ الشيخ فهد اليوسف المملكة العربية السعودية الشقيقة بيوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير احتفالا بذكرى تأسيس الدولة السعودية، ودولة قطر الشقيقة على الانجاز التاريخي الذي حققه منتخبها الوطني لكرة القدم بفوزه ببطولة آسيا للمرة الثانية.وانطلقت أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومن المقرر أن تعتمد الخطة الأمنية العربية الـ 11 وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.