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روضان الروضان: الكويت نموذج للديموقراطية

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع عميد عائلة الروضان روضان الروضان أسمى آيات التهنئة والتبريكات العطرة والعزيزة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وحكومة وشعب الكويت، بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير، مشيدا بالاستقرار والازدهار الذي تعيشه البلاد في ظل حكمة قائدها وقوة شعبها الأبي، راجيا من المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وأراضيها. ولفت الروضان إلى ما استطاعت الكويت ترسيخه من مكانة وسط المجتمع الدولي، وأن تكون نموذجا متفردا في العطاء، وقد سجل التاريخ مواقف الكويت الخالدة تجاه العالم، والسياسة الخارجية التي انتهجتها التي جعلت منها مركزا للعمل الإنساني، نظرا لما تقدمه من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم.
وأكـــد الروضـــان أن التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة جعل الكويت منارة اقتصادية بارزة، ونموذجا للديموقراطية، كما أن البلاد انتهجت خطة تنموية شاملة، وسعت الى بناء مشاريع حيوية نهضت بها لتحولها إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار، ودولة قادرة على تنويع مصادر الدخل في سبيل صنع مستقبل مشرق لأبنائها، مشيرا إلى أن الكويت كانت - ولاتزال - أياديها البيضاء ممدودة لجميع الأشقاء، ونموذجا ملموسا يؤصل صفتي المحبة والتسامح اللتين اتسمت بهما طوال عقود تاريخها. ودعا الروضان أن يبارك المولى عز وجل للكويت هذه المناسبة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن تمضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.

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