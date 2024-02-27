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اليوسف أشاد بالمظهر الحضاري المشرف للاحتفالات بالأعياد

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن الشكر للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واستجابتهم الإيجابية للتعليمات الصادرة عن «الداخلية»، ما كان له الأثر الكبير في الحد من الظواهر السلبية وخروج الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالمظهر الحضاري المشرف للكويت. وأشاد الشيخ فهد اليوسف بحسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بدور منتسبي الوزارة وعلى رأسهم وكيل «الداخلية» بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف على جهودهم وحسن التنظيم والتنسيق والإعداد للإجراءات الأمنية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد، متمنيا دوام الأمن والأمان لوطننا الغالي الكويت.
من جانبه، بعث الفريق النواف ببرقية شكر الى منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ولأبنائه وبناته المتطوعين بمناسبة نجاح عملية تأمين فعاليات الاحتفالات الوطنية وتحملهم أمانة المسؤولية بكل تفان وإخلاص.

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