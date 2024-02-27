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أفراح مبارك الصباح توقع ((شغف أزرق)) في معرض مسقط غداً الخميس

2/27/2024 10:35:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، توقع مساء غد الخميس الشاعرة الشيخة أفراح مبارك الصباح ديوانها الشعري «شغف أزرق» وذلك في جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تمام الساعة السابعة مساء.
ومن المنتظر أن يحضر حفل التوقيع لفيف من الشعراء والكتاب العمانيين والخليجيين الذين يشاركون في معرض مسقط للكتاب الذي يعتبر أحد أكبر التظاهرات الثقافية في سلطنة عمان.
كما يحضر حفل التوقيع حضور رسمي يتمثل في د.عبدالله الحراصي وزير الإعلام العماني رئيس لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب وسعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الثقافة العماني وجمع غفير من المعنيين بالكتاب وصناعة النشر.
يذكر أن ديوان «شغف أزرق» يضم 22 قصيدة كتبت بمشاعر وأحاسيس عالية تتوسل البحر طريقا للبوح، كما تتخذ من مده وجزره أداة للتعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه التي تعلو وتخفض وفقا للحالة الشعورية الإنسانية.
ويحتوي ديوان الشعر على لوحات للفنانة ديمة الغنيم، أما الغلاف فهو من تصميم الفنان والخطاط حيدر المعاتيق، كما أن طباعة الكتاب مختلفة، فهي قريبة من الـ«آرت بوك»، إذ يتضمن لوحات «كانفاس» من الداخل، حيث تمت طباعة لوحات الغنيم بطريقة فنية.

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