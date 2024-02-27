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((النجاة)) تطرح ((7 سنابل)) لإفطار اللاجئين والمهجرين

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها جمعية النجاة الخيرية للمحتاجين والمنكوبين، قامت الجمعية بإطلاق مشروع «7 سنابل» لإفطار اللاجئين والمهجرين. وقال مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبد الغفور بدر العبد الغفور إن المشروع سيتم تنفيذه في كل من فلسطين، واليمن، والأردن، وبنغلاديش، ولبنان، وتشاد، وتركيا، مشيرا إلى انه يهدف لإدخال السرور على الأسر الفقيرة في شهر رمضان المبارك، والتخفيف من معاناة اللاجئين والمهجرين الذين يعانون من ظروف اقتصادية بالغة السوء ولا يجدون ما يسدون به جوع أبنائهم. وأكد أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يكون من خلال جهات منفذة معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية، وتحت إشراف ومتابعة من جمعية النجاة، مبينا أن مشروع 7 سنابل هو مشروع شهري تطلقه جمعية النجاة تلبية لرغبات المحسنين الذين يريدون المساهمة في حزمة من المشاريع بتبرع واحد، وقد تمت تسميته بهذا الاسم انطلاقا من قوله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).

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