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((نماء)) اختتمت رحلتها الإغاثية للأردن بالشراكة مع ((المعالي التطوعي))

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي رحلتها الإغاثية إلى الأردن بشراكة مع فريق نادي المعالي، حيث قامت بتوزيع 250 سلة غذائية و400 سلة للتدفئة على اللاجئين السوريين، كما قام الوفد بزيارة عدد من أسر المرضى وتلبية احتياجاتهم، كما قام بتوزيع 100 سلة غذائية على الأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى زيارة مدارس إنسان النموذجية ودور الأيتام التابعة لنماء الخيرية في الأردن.
وقال مدير إدارة الإغاثة في «نماء الخيرية» خالد الشامري ان الكويت دأبت على تلبية نداءات الاستغاثة وإعانة الملهوفين ونجدة المعوزين والتحرك الميداني السريع تجاه المستفيدين ومن خلال هذه الرحلة الإغاثية قامت نماء الخيرية بتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين والأسر الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح الشامري ان الجهود التي تقوم بها نماء الخيرية تعكس التزامها بتقديم الدعم للمحتاجين في المجتمعات المحتاجة، مشيرا إلى أنها تستهدف من هذه الجهود تحسين ظروف الحياة لهؤلاء الأشخاص، حيث تهدف «نماء» إلى تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع المجتمع على المشاركة الفاعلة في الأعمال الخيرية، كما يسعى مركز نماء للعمل التطوعي إلى توفير بيئة داعمة للمتطوعين وتقديم الدعم والتدريب لهم من أجل تطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم في خدمة المجتمع.

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