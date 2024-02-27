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إغلاق ((الغزالي)) حتى الخميس

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قامت بإغلاق شارع الغزالي القادم من الفروانية إلي ميناء الشويخ أربع ساعات من 1 صباحا حتى 5 صباحا وذلك منذ صباح الثلاثاء 27 حتى الخميس 29 فبراير.

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