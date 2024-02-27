إغلاق ((الغزالي)) حتى الخميس

إغلاق ((الغزالي)) حتى الخميس
التاريخ
2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قامت بإغلاق شارع الغزالي القادم من الفروانية إلي ميناء الشويخ أربع ساعات من 1 صباحا حتى 5 صباحا وذلك منذ صباح الثلاثاء 27 حتى الخميس 29 فبراير.
MENAFN27022024000130011022ID1107908991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.