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كلية القانون الكويتية: د.عبدالرحمن الهاجري يحصل على الزمالة من كلية لندن للاقتصاد

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية عن حصول د.عبدالرحمن الهاجري، عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام على الزمالة البحثية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية London School of Economics لعام 2024، وذلك ضمن برنامج الكويت ـ بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية لندن للاقتصاد. وسيتناول بحث د.عبدالرحمن الهاجري أثناء وجوده في مركز دراسات الشرق الاوسط ـ في كلية لندن للاقتصاد، موضوع حق الاطلاع على المعلومات والتحول الرقمي في الكويت من منظور قانوني ودستوري في ظل الذكاء الاصطناعي. وعلى صعيد مشترك، سيلتقي د.الهاجري العديد من المختصين في المجالين القانوني والتقني أثناء وجوده في لندن، إلى جانب إنجازه بعض الأعمال الأكاديمية الأخرى.

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