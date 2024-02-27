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ندى الدباشي لـ ((الأنباء)): 24 مخالفة تداول مواد كيميائية و7 مخالفات رمي مخلفات خلال الأعياد الوطنية

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أثنت مديرة إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي على الالتزام الذي شهدته الاحتفالات بالأعياد الوطنية بعد الحملة الواسعة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق مواد قانون حماية البيئة في عدم رمي المخلفات وبالونات المياه.
وقالت الدباشي في تصريح لـ«الأنباء» ان عدد المخالفات التي رصدت خلال الايام الثلاثة الماضية في مناطق الاحتفالات بلغ 24 مخالفة وفق المادة 21 الخاصة بتداول المواد الكيميائية و7 مخالفات وفق المادة 33 الخاصة برمي المخلفات، وهي إحصائية منخفضة نسبيا، ما يدل على وعي والتزام الشريحة الاكبر من المواطنين والمقيمين.
وأكدت ان الضباط القضائيين التابعين للهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة تواجدوا على مدى الايام الثلاثة الماضية في مختلف المواقع التي تتركز فيها الاحتفالات، مشددة على ضرورة فرض الالتزام بالقوانين المرعية لحماية البيئة، ما انتج عنه احتفالات حضارية شارك فيها الجميع.
ولفتت إلى ان المخالفات تناولت المادة 33 حول رمي المخلفات ايا كان نوعها في الاماكن غير المخصصة لها وعقوبتها تصل من 50 حتى 500 دينار.
اما المخالفات الخاصة بالمادة 21 والتي تحظر تداول او بيع وشراء المواد الكيميائية والتي تندرج تحتها عبوات الفوم فلفتت إلى ان عقوبة المخالفة تصل من 500 حتى 50 ألف دينار.

MENAFN27022024000130011022ID1107908988

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