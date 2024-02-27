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((حدس)): أسامة الشاهين اعتمد نهج العمل الجاد والعقلاني والتوافقي دون تفريط في مصالح الشعب

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية «حدس» مساعد السعيدي بيانا جاء نصه كالتالي:
نعيش هذه الأيام ذكرى غالية علينا جميعا، هي ذكرى الاستقلال والتحرير، هاتان المناسبتان اللتان أكدتا على تمسك الشعب بأرضه وقيادته ودستوره، وبوحدته الوطنية الراسخة في الشدائد والملمات، كما كشفتا عن مجتمع معطاء وزاخر بالكفاءات البشرية المتميزة في جميع المجالات جيلا بعد جيل، خاصة من الشباب الذين تولوا الاسهام بشكل فعال في بناء البلاد وتنميتها وفي الدفاع عن حقوق الشعب وحرياته واستقلاله والحفاظ على أمواله وثرواته.
فالحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه على نعمه الكثيرة. وكما يعرف الجميع، فقد قدمت الحركة الدستورية الاسلامية خيرة شبابها وكفاءاتها ليتصدوا للعمل العام من اجل الاسهام في خدمة شعبنا وتحقيق مطالبه والحفاظ على المصالح العليا لبلادنا، جنبا الى جنب مع باقي اخوتهم المواطنين في المواقع والمؤسسات المختلفة، وفق مبادئ وقيم التعاون والتوافق والاجتهاد والعمل الدؤوب وانطلاقا من أن ذلك قيام بواجب ومسؤولية وطنية ومجتمعية تجد أسسها في دينننا الحنيف الذي يحضّ على العمل والتعاون في بناء الأوطان وفعل الخيرات.
ومن هؤلاء الشباب والكفاءات الذين عرفتهم وزاملتهم وعملت معهم عن قرب أخونا النائب السابق أسامة الشاهين، الذي فاجأنا جميعا في الأسابيع والأيام الاخيرة بقراره عدم اعادة الترشح للمنافسة على مقعده في الدائرة الأولى، وللأسف فإننا لم ننجح في ثنيه وإقناعه بالتراجع عن قراره، فما كان منا إلا أن قبلنا ذلك على مضض.
وبالنظر للعلاقات الانسانية والأخوية التي تربطنا بأسامة، وإسهاماته الكثيرة، ووقوفنا على قيم العطاء والجد والاجتهاد لديه، فقد وجدتني مندفعا ومتحفزا لخط هذه السطور شهادة مني على اداء رجل متميز، قضى جزءا كبيرا من شبابه خدمة للكويت وأهلها دون كلل أو ملل، داعيا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة.
لقد عرفنا أسامة كما عرفه الكويتيون، سليل عائلة وطنية، وقياديا طلابيا ترأس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في 1999-2000 ثم ناشطا فعالا في الحراك السياسي الوطني، ثم نائبا برلمانيا في خمسة مجالس هي: مجلس 2012، ومجلس 2016، ومجلس 2020، ومجلس 2022، وأخيرا مجلس 2023، وهو ما يؤكد الثقة الشعبية التي يحظى بها في دائرة من الدوائر ذات الطبيعة الخاصة وشديدة التنافسية. ولقد اعتمد نهج العمل الجاد والعقلاني والتوافقي دون تفريط في مصالح الشعب او تنازل عن قضاياه الحيوية، اذ تشهد على ذلك اعماله البرلمانية من اسئلة واقتراحات واستجوابات وعضوية في اللجان البرلمانية المهمة وفي مكتب المجلس والتي توّجها بالتزكية لأمانة السر في مجلس 2023 كما لم يهمل اهتمامات وقضايا مواطني دائرته التي كانت نصب عينيه دائما من خلال مبادرات فعالة، وافتتاح مكتب خاص لاستقبال ابناء دائرته طيلة فترة عضويته في المجالس المختلفة. لقد فاجأنا أسامة مرات كثيرة بمبادراته وأفكاره وأعماله، لكنه هذه المرة فاجأنا بزهده في المنصب النيابي والإصرار على ذلك، في وقت مبكر حيث لم يتجاوز من العمر 45 ربيعا، ورغم الضغوط التي مورست عليه، ورغم فرصه الكبيرة في الفوز كما هو معروف. وبالمناسبة، فإن هذا الموقف ليس جديدا لأسامة، لقد كان لين الجانب مع زملائه في مجلس الأمة، وزاهدا في المناصب، حيث أذكر أنه تنازل في مجلس 2022 في انتخابات أمانة السر للنائب محمد الحويلة عندما كانا المتنافسين الوحيدين، وذلك بكل ودّ ومحبة، كما شاهدنا ذلك في البث التلفزيوني المباشر، هي بالمناسبة اخلاق وسلوك أصيل لديه، ادركه ولمسه كل من عايشه. ولا شك أن هذا الموقف اذ يعكس وعيا ونضجا سياسيا ووطنيا لدى اسامة، الا أنه يشير الى ثقافة ووعي سياسي نجحت الحركة الدستورية الاسلامية في غرسه لدى قطاع واسع من شبابها وابنائها يقوم على اساس ان الترشح للمنصب النيابي او الحكومي او الاستمرار فيهما ـ باعتبارهما من المنصات المهمة للعمل الوطني ـ انما يقوم على فكرة ومنهج وخطة تسعى لتحقيق اهداف وطنية سامية، وليس لتحقيق مصالح واهواء شخصية زائلة، كما يقوم على ان العمل الجماعي التشاوري، المنسق، المنظم، والناضج هو السبيل للنهضة بالمؤسسات والاوطان.
لقد كانت بصمات اسامة واضحة في كل المجالات والقطاعات التي قادها وشارك بها وعمل فيها بروح وثابة ودؤوبة، وود ومحبة، وأنا أشهد بذلك، حيث كان حريصا على تحقيق الاهداف والانجازات، وفق روح التوافق والتفاهم والاحترام والود والوفاء، وفي اطار من التنسيق والتعاون، كما كانت اخلاقه عالية في التعامل، ليّن الجانب، وصاحب ابتسامة لا تفارق محياه، وذكاء حاد، ونظرة ثاقبة. ولا يفوتني في هذا المجال الاشارة الى جهوده الكبيرة البرلمانية والاعلامية والعملية في الوقوف الى جانب اهل غزة وفلسطين في محنتهم الاخيرة، حيث عرفناه مبادرا ومدافعا عن الحق واهله. ان كل هذه الاعمال والمبادرات والسيرة الطيبة والحسنة تجعل من اسامة ـ بحق ـ نموذجا ناجحا لشباب الكويت.
واننا في الحركة الدستورية الاسلامية اذ نعترف بأننا سنفتقد شخصية نيابية قدمت الكثير، وتحظى بالقبول والتقدير، الا ان عزاءنا ان الحركة خاصة والكويت عامة ستستفيد من حضوره في منصات ومواقع اخرى لا تقل اهمية عن المنصب النيابي، وذلك في ضوء كفاءته وخبراته المتراكمة. وصدق الله تعالى القائل في محكم تنزيله: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ـ الرعد: 17). ونحن نعتقد عن صدق أن أسامة ترك إرثا نافعا كبيرا، وعزز نهج الشراكة والتوافق في العمل البرلماني الجاد والمسؤول.
اسأل الله العظيم ان يوفق أخي أسامة في حياته العملية والأسرية القادمة وأن يكتب له الأجر والثواب على ما قدم.

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