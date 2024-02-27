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الرئيس الأرميني يهنئ الكويت بالأعياد الوطنية

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
‏وقال سفير الكويت لدى أرمينيا نواف العنزي في اتصال هاتفي مع «كونا»: إن الرئيس الأرميني أبلغه خلال استقباله في القصر الجمهوري بنقل أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولحكومة وشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.
وأضاف أن الرئيس الأرميني أعرب كذلك عن تمنياته لدولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.
‏ومن جانبه تقدم السفير نواف العنزي بجزيل الشكر والامتنان للرئيس الأرميني لدعوته وحرصه على تعزيز العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وفي السياق، أقامت سفارة الكويت لدى أرمينيا احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور كبار المسؤولين الارمينيين ورؤساء البعثات الديبلوماسية في ارمينيا. وبهذه المناسبة رفع السفير نواف العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.
‏وأعرب السفير العنزي عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة المجيدة والغالية على قلوب الكويتيين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على الكويت الأمن والأمان والاستقرار، وان تواصل مسيرتها في النمو والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

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