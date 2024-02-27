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مصادر لـ ((الأنباء)): ((السكنية)) بصدد الإعلان عن 317 قسيمة للضاحية 4 بجنوب سعد العبدالله

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن طرح 317 قسيمة في قطعتي 3 و4 ضمن التوزيعة السابعة عشرة للضاحية الرابعة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من قسائم للتوزيعات الـ 17 في جنوب سعد العبدالله 4645 قسيمة خلال فترة اكثر من 3 شهور تقريبا، حيث أعلنت المؤسسة عن التوزيعة الأولى في 10 نوفمبر الماضي.
وأضافت المصادر ان 4645 قسيمة للتوزيعات الـ 17 تم توزيعها كالتالي:
318 قسيمة للتوزيعة الاولى من الضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله، وبلغ عدد قسائم التوزيعة الثانية 240 قسيمة والتوزيعة الثالثة 254 قسيمة والتوزيعة الرابعة 300 قسيمة والتوزيعة الخامسة 258 قسيمة. وبلغ عدد قسائم التوزيعة السادسة 261 قسيمة والتوزيعة السابعة 304 قسائم والتوزيعة الثامنة 275 قسيمة والتوزيعة التاسعة 281 قسيمة والتوزيعة العاشرة 254 قسيمة والتوزيعة الحادية عشرة 258 قسيمة والثانية عشرة 258 قسيمة والثالثة عشرة 244 قسيمة.
والتوزيعة الرابعة عشرة عددها 262 قسيمة والتوزيعة الخامسة عشرة عددها 294 قسيمة والسادسة عشرة عددها 267 قسيمة، كما ان التوزيعة السابعة عشرة التي بصدد ان تعلن عنها المؤسسة عددها 317 قسيمة.

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