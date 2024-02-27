Wednesday, 28 February 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفيرنا لدى السعودية: للمبدعين التشكيليين دور بجعل الثقافة خطاباً إنسانياً في المجتمع

2/27/2024 10:35:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ صباح ناصر الصباح حرص الكويت على رعاية ودعم المبدعين لإكمال مسيرة تطوير الحركة الفنية، مشيدا في الوقت ذاته بمواهب المبدعين التشكيليين ودورهم في جعل الثقافة خطابا إنسانيا بين أفراد المجتمع.
جاء ذلك في كلمه للشيخ صباح ناصر الصباح في افتتاح مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي بنسخته الـ 16 الذي تنظمه الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بمشاركة 74 فنانا وفنانة تشكيلية.
وأعرب الشيخ صباح الناصر عن تقديره للفن التشكيلي المعاصر ومساهمة ممارسيه في إبراز وجه الكويت الحضاري في المحافل الدولية وتعبيرهم عن تراث الكويت المعاصر وفنونها المختلفة للارتقاء بالذوق العام في حدود العادات والقيم والتقاليد التي يؤمن بها مجتمعنا.
وشارك في المهرجان 74 فنانا وفنانة من أعضاء الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بـ 106 لوحات تفاوتت بالحجم والأدوات المستخدمة مثلت مدارس مختلفة من فنون الرسم وحملت مواضيع متنوعة.
وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدة جوائز تشجيعية هي جائزة أمير الإنسانية المغفور له الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، والتي فاز بها كل من د.هناء الملا وعطارد الثاقب وعلي الشيرازي.
كما فاز بجائزة «فخر الكويت» باسم المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد كل من الفنانين عبدالله العتيبي ويعقوب يوسف وأحمد الحسيني، فيما نال جائزة الشيخة فتوح سلمان الصباح، رحمها الله، كل من آثار الأنصاري وهاجر المطيري، أما جائزة الشيخة سلوى صباح الأحمد، رحمها الله، فقد فاز بها الفنان مرزوق القناعي.

MENAFN27022024000130011022ID1107908984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث