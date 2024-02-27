سفاراتنا لدى أستراليا والأرجنتين وقبرص وبعثتنا لدى الأمم المتحدة احتفلوا بالأعياد



القبندي: علاقات الكويت وأستراليا متميزة ولدينا 600 طالب يدرسون في الجامعات الأسترالية البناي: العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة متأصلة وتزداد تأصلاً وتجذراً يوماً بعد يوم

أقامت سفاراتانا لدى أستراليا والأرجنتين حفلي استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.وفي أستراليا، رفع السفير بسام القبندي في تصريح لـ (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي كافة.وأعرب عن أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء لدولة الكويت وأهلها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.وأشار إلى أن احتفال سفارتنا لدى استراليا بمرور 63 عاما على الاستقلال و33 عاما على التحرير يتزامن أيضا من ذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الكويتية - الأسترالية الثنائية المميزة.كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد روابط البلاد في كافة المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدا أن علاقات البلدين مميزة وهناك تعاون تجاري وثقافي. وأضاف: لدينا في أستراليا قرابة 600 طالب بجامعات أستراليا وهناك مكتب ثقافي نشط، والكويت لديها ثقة كبيرة في التعليم بأستراليا، مبينا أن المكتب يغطي نيوزيلندا وبعض أجزاء من آسيا. وحضر حفل السفارة العديد من أعضاء الحكومة الأسترالية وأعضاء من السلك الديبلوماسي من الدول العربية والأوروبية.وفي الأرجنتين، وبهذه المناسبة رفع السفير عبدالعزيز البشر أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه وبالنيابة عن أعضاء السفارة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، داعيا المولى جلت قدرته أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار على الكويت في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.وشهــدت احتفاليــــــة السفارة حضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين الأرجنتينيين في مقدمتهم رئيس مجلس النواب ونائب وزير الخارجية ومحافظ ولاية جاكو ونائبة محافظ ولاية سانت في وممثلو السلك الديبلوماسي المعتمد وجمع من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة.وأشاد السفير البشر في كلمته التي ألقاها أثناء الاحتفال بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والأرجنتين، مؤكدا حرص البلدين الصديقين على توسيع مجالات التعاون الثنائية المشتركة ورفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.وفي سياق متصل، قامت السفارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأرجنتين بإضاءة عدد من معالم العاصمة بوينس آيرس وتوشحها بألوان علم دولة الكويت احتفاء بذكرى الأعياد الوطنية.وفي نيويورك، أقامت بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة للكويت حفل استقبال بمناسبــة الذكــرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير.وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في تصريح خاص لـ(كونا): «أتقدم إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33».وأعرب البناي عن تمنياته أن يحفظ الله الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.واعتبر الحفل تأكيدا على الروابط الوثيقة التي تجمع بين الكويت ومنظومة الأمم المتحدة والتي تعود لأكثر من 60 عاما في شتى المجالات.ولفت البناي إلى أن «العلاقات بين الكويت والأمم المتحدة متأصلة اليوم وتزداد تأصلا وتجذرا يوما بعد يوم» مستشهدا بالموقف البطولي للمنظومة عندما غزا العراق أراضيها قبل أكثر من 30 عاما.وذكر السفير البناي في هذا الصدد «أننا سنبقى دائما وأبدا ممتنون للأمم المتحدة وللدول والشعوب الحليفة وكذلك الشقيقة والصديقة لما اتخذته من مواقف مضيئة حفرت في ذاكرة الوطن وسجلها التاريخ واحتفى بها».وأكد حرص البلاد على توطيد أفق التعاون القائم دفعا لأواصر العلاقات ترجمة وتجسيدا كذلك لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة.من جانبه، رفع القنصل العام للكويت في نيويورك عزام العصفور إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.وقال العصفور في تصريح مماثل لـ (كونا) إن «أعياد الكويت الوطنية المجيدة هي أيام عزيزة على قلوبنا جميعا»، معربا عن تمنياته أن يديم الباري عز وجل على الكويت نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ودوام العز والفخر.من جانبها، أقامت سفارتنا لدى قبرص حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33 في نيقوسيا، وقد حضر الحفل وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ممثلا عن الرئيس القبرصي وضيف شرف، كما حضر الحفل حشد كبير من المسؤولين القبارصة من بينهم وزير الطاقة ووزيرة التربية والتعليم والشباب في جمهورية قبرص، وكذلك رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة لدى قبرص، ومن بينهم عميدة السلك الديبلوماسي في قبرص السفيرة اللبنانية كلود حجل. واثناء الحفل، اهدى سفيرنا لدى قبرص عبدالله الخرافي هدية تذكارية لضيف شرف الحفل وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.