الانتخابات البرلمانية 4 أبريل المقبل

إشادة بجهود لجنة الاحتفال بالأعياد الوطنية ووزير الإعلام والمنسق العام للجنة ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية

أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ

د. محمد الصباح وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل 2024 ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية وجهود وزير الإعلام والثقافة ـ رئيس اللجنة ـ عبدالرحمن المطيري والمنسق العام للجنة الشيخة أمثال الأحمد وأعضاء اللجنة، على التنظيم المتميز للاحتفال بالأعياد الوطنية. وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية. واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل وبعض القياديين بشأن تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بما يلي:

أ ـ مشروع إصلاح دروازة العبدالرزاق.

ب ـ مشروع المبنى الجديد بمطار الكويت الدولي T2.

ج ـ مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.

وقد ثمن مجلس الوزراء ما يقوم به جهاز متابعة الأداء الحكومي، مشيدا بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب لرئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل والعاملين بالجهاز في متابعة تنفيذ آخر المستجدات للمشاريع الحكومية.



قبول تبرع «بيتك» لتصميم وبناء وتأثيث وتوفير الأجهزة لأحد مرافق «الداخلية»



وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول التبرع المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك» لتصميم وبناء وتأثيث وتوفير الأجهزة لأحد مرافق وزارة الداخلية.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز.





أعرب عن شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية

من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية

مجلس الوزراء اطلع على تقرير «متابعة الأداء الحكومي» بشأن 3 مشاريع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الـدفـاع ووزيــــر الداخلية بالوكالة الشيخ فـهد اليوسف بشأن الجهود التي بذلها رجال وزارة الداخلية في التنظيم والتنسيق والإعــــداد للإجــراءات الأمنية والمرورية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الكويت الـ 63 ويوم التحرير الـ 33، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة والعاملين بالـــوزارة واستجابـة المواطنين والمقيمين الإيجابيـــة لتعليمــات وزارة الداخلية التي كان لها الأثر الكبير في الحد من الظواهر والسلوكيات السلبية وخروج الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالمظهر الحضاري المشرف.وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعيــاد والمناسبات الوطنية وجهود وزير الإعلام والثقافة ـ رئيس اللجنــة ـ عبدالرحمن المطيري والمنسق العام للجنة الشيخة أمثال الأحمد وأعضـاء اللجنة، على التنظيم المتميز للاحتفال بالأعياد الوطنية.وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية من الجهــات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية.ووجه مجلس الوزراء تحيــة تقدير وإجلال لدول مجلـــس التعاون الخليجي والــدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركتها الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات التي جسدت عمق أواصر العلاقات المتينة التي تربط دولة الكويت ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يستذكر المجلس بكل الاعتزاز والعرفان المواقف الكبيرة التي رسخها كل الأوفياء المخلصين من أبناء الوطن العزيز والمواقف المشرفة لشهدائنا الأبرار، رحمهم الله، وتضحياتهم التي قدموها لهذه الأرض الطاهرة، سائلا المولى القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ويعزز مكانتها في ظل قيادتها الحكيمة. هذا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل 2024، ورفعه إلى صاحب السمو.واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل وبعض القياديين بشأن تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بما يلي:أ ـ مشروع إصلاح دروازة العبدالرزاق.ب ـ مشروع المبنى الجديد بمطار الكويت الدولي T2.ج ـ مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.وقد ثمن مجلس الوزراء ما يقوم به جهاز متابعة الأداء الحكومي، مشيدا بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب لرئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل والعاملين بالجهاز في متابعة تنفيذ آخر المستجدات للمشاريع الحكومية.وقد كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع على التعاون مع الجهاز لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.