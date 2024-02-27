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بدر العنزي: خسارة لقب ليست نهاية المطاف

2/27/2024 10:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بدر العنزي، بعد الخسارة من الكويت 1-2 في نهائي كأس السوبر مساء أول من أمس، إن اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا في المباراة ومواجهة الدور نصف النهائي أمام العربي، وكانوا قريبين من تحقيق اللقب لكن لم يكتب لنا النجاح، مشيرا إلى أن خسارة اللقب ليس نهاية المطاف. وأضاف: من الآن تركيزنا منصب على مواجهة الفحيحيل في الجولة الـ 17 من دوري زين الممتاز الأحد المقبل، والتي تعتبر حاسمة ومهمة في تحديد مصير البرتقالي للبقاء مع الفرق الـ 6 الأوائل، لافتا إلى أن الفريق طوى صفحة السوبر ويركز فيما هو قادم وكلنا ثقة بقدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية.
من جهته، أكد قائد فريق كاظمة حمد حربي، أن الإرهاق أثر على الفريق بعدما لعب 120 دقيقة أمام العربي في الدور نصف النهائي قبل ما يقارب 3 أيام من النهائي، مشيرا إلى أنهم حاولوا تسيير المباراة بعد التقدم بهدف لكن هدف التعادل جاء سريعا ما ساهم في تصحيح المسار للمنافس.
بدوره، قال حارس مرمى «البرتقالي» بدر الصعنون ان الفريق لعب مباراة جيدة حتى تمكن الكويت من تسجيل هدف التعادل والذي افقدنا التركيز نوعا ما، مشيرا إلى العامل البدني للأبيض كان أفضل في الشوط الثاني ورغم ذلك حاولنا العودة للمباراة إلا أنهم تمكنوا من تسجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة.

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