((طائرة العميد)) يلتقي الشباب

((طائرة العميد)) يلتقي الشباب
التاريخ
2/27/2024 10:35:07 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة ضمن إطار منافسات الدوري العام، حيث يلتقي الكويت وبرصيده (40 نقطة) مع الشباب وبرصيده (24 نقطة) في الـ 7.00 مساء في إطار المباريات المؤجلة من البطولة. ويتصدر العميد الترتيب العام ويأمل تعزيز الصدارة والابتعاد فيها رغم ضمانه التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة، فيما يتطلع الشباب للبقاء في المنطقة الدافئة، ورغم صعوبة المهمة إلا أن الأخير يطمح لاقتناص نقاط المواجهة والظفر بفوز معنوي على أقل تقدير.
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