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((طائرة العميد)) يلتقي الشباب

2/27/2024 10:35:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة ضمن إطار منافسات الدوري العام، حيث يلتقي الكويت وبرصيده (40 نقطة) مع الشباب وبرصيده (24 نقطة) في الـ 7.00 مساء في إطار المباريات المؤجلة من البطولة. ويتصدر العميد الترتيب العام ويأمل تعزيز الصدارة والابتعاد فيها رغم ضمانه التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة، فيما يتطلع الشباب للبقاء في المنطقة الدافئة، ورغم صعوبة المهمة إلا أن الأخير يطمح لاقتناص نقاط المواجهة والظفر بفوز معنوي على أقل تقدير.

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