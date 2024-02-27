الكويت والريان في ((خليجية اليد)) اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي الكويت مع الريان القطري في الـ 6.00 مساء اليوم على صالة الدحيل الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ 40 والمقامة في قطر.
ويملك الأبيض نقطتين في رصيده من فوز حصده على حساب مليحة الإماراتي بنتيجة 32-28 حققه مساء أول من أمس. ويسعى العميد إلى إضافة نقطتين لرصيده في مشواره للتأهل إلى الأدوار النهائية. ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي على عدة جوانب تكتيكية وفنية أمام أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، مشيرا إلى صعوبة المجموعة الثانية خاصة أنها تضم الريان القطري والشباب البحريني. وأضاف في تصريح لـ «الأنباء»: «لدينا عدة عناصر قادرة على تحقيق التطلعات ولكن مهمتنا لن تكون سهلة، إذ يجب علينا التركيز في كل مواجهة واللعب بمجهودات مضاعفة لتحقيق النتيجة المرجوة».
إلى ذلك، خسر برقان من العربي القطري أمس بنتيجة 27-30 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبذلك فقد الأمل في التأهل للدور الثاني.
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