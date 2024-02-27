Wednesday, 28 February 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت والريان في ((خليجية اليد)) اليوم

2/27/2024 10:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي الكويت مع الريان القطري في الـ 6.00 مساء اليوم على صالة الدحيل الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ 40 والمقامة في قطر.
ويملك الأبيض نقطتين في رصيده من فوز حصده على حساب مليحة الإماراتي بنتيجة 32-28 حققه مساء أول من أمس. ويسعى العميد إلى إضافة نقطتين لرصيده في مشواره للتأهل إلى الأدوار النهائية. ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي على عدة جوانب تكتيكية وفنية أمام أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، مشيرا إلى صعوبة المجموعة الثانية خاصة أنها تضم الريان القطري والشباب البحريني. وأضاف في تصريح لـ «الأنباء»: «لدينا عدة عناصر قادرة على تحقيق التطلعات ولكن مهمتنا لن تكون سهلة، إذ يجب علينا التركيز في كل مواجهة واللعب بمجهودات مضاعفة لتحقيق النتيجة المرجوة».
إلى ذلك، خسر برقان من العربي القطري أمس بنتيجة 27-30 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبذلك فقد الأمل في التأهل للدور الثاني.

MENAFN27022024000130011022ID1107908977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث