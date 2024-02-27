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اليرموك يعبر الصليبخات ويبتعد بالصدارة

2/27/2024 10:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
ابتعد اليرموك بصدارة دوري زين للدرجة الأولى بعد فوزه على الصليبخات بهدف دون رد سجله محترفه أليكس دي بيكساو قبل نهاية الشوط الأول (47) في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد التضامن ضمن منافسات الجولة الـ 13. وبهذا الانتصار حافظ «أبناء مشرف» على الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما بقي الصليبخات في المركز الأخير برصيد 5 نقاط. وقدم برقان خدمة للمتصدر اليرموك بعدما أوقف الوصيف التضامن بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب الساحل.
وارتفع رصيد «أبناء الفروانية» إلى النقطة الـ 18، فيما أصبح رصيد برقان 7 نقاط.

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