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خالد الغانم: ((السوبر)) لم يأتِ من فراغ.. ولا نيَّة لرئاسة ((الكرة))

2/27/2024 10:35:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أكد رئيس نادي الكويت خالد الغانم أن تحقيق لقب كأس السوبر في كرة القدم للمرة السابعة في تاريخ النادي، لينفرد بصدارة السجل الذهبي للمسابقة، بعد الفوز على كاظمة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد جابر أول من أمس، لم يأت من فراغ بل جاء بعد عمل دؤوب بدأه الرئيس الأسبق مرزوق الغانم وأكمله سلفه عبدالعزيز المرزوق، وتكلل هذا العمل بالحصول على زعامة ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة الصالات.
وتقدم الغانم بالشكر للجماهير الكويتاوية على مساندتها الدائمة لـ «الأبيض»، وكذلك جميع الأجهزة المعاونة واللاعبين على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية.
وأشار الغانم إلى أن المنافسة على لقب دوري «زين» الممتاز لا ترتبط بمواجهة الكويت صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة أمام العربي المتصدر برصيد 39 نقطة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ 17 من المسابقة، مؤكدا أن هذه المواجهة مهمة بالتأكيد للفريقين، ولكنها لن تحدد هوية بطل المسابقة لوجود 11 مباراة لاحقة. وأضاف الغانم: «من يريد لقب الدوري عليه أن يكون بكامل التركيز والتحضير، ومسابقة الدوري تحتاج لتجميع أكبر قدر ممكن من النقاط، لذلك مواجهة العربي ستكون حالها كحال أي فريق آخر يواجهه الأبيض». ونفى الغانم نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي قائم وأمامه 3 سنوات لإكمال دورته الانتخابية.
وعن التفاوض مع لاعبي القادسية عيد الرشيدي والليبي محمد صولة، أفاد الغانم بأن التفاوض مع أي لاعب حق مشروع بالنسبة لنادي الكويت كوننا نعيش في زمن الاحتراف، ومن يحدد مفاوضاتنا مع أي لاعب هو حاجتنا له من عدمها بناء على رأي الجهازين الإداري والفني.
من جهته، أوضح مدرب نادي الكويت، التونسي نبيل معلول، أن أكثر ما يسعده عقب التتويج بلقب الكأس السوبر هو عدم تأثر الفريق بغياب أي من المحترفين الأجانب وهي نقطة مهمة تحسب للاعبين، مؤكدا أنه حرص على زرع الروح في نفوس اللاعبين، وهو ما كان له الأثر الأكبر في النتائج الأخيرة.
ولفت معلول إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مفتوحة بين الفرق الستة التي ستصعد لدور المنافسة على البطولة، وذلك نظرا لتقارب المستويات بين الفرق.

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