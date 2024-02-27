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خالد جمال: ((فرعون موسى)) دراما نفسية

2/27/2024 10:35:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
انتهى المخرج خالد جمال من كل الأمور الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي «فرعون موسى» الذي يعد من أحدث الأعمال الخاصة بالدراما النفسية والتي تتضمن أحدث التقنيات الخاصة بمشاهد الرعب.
وأكد جمال لـ «الأنباء» أن مسلسل «فرعون موسى» من الأعمال المختلفة جدا عما يقدم في الفترة الماضية، والعمل يعتبر دراما نفسية اجتهدنا من خلالها لتقديم شيء مختلف باستخدام أحدث الأمور الخاصة بتصوير هذا النوع من المسلسلات بطريقة سينمائية مع فريق عمل متخصص، مشيرا إلى أن العمل لا يمكننا أن نصنفه كمسلسل رعب، فمسلسلات الرعب أو مختلف الأعمال التي تصنف كأعمال رعب لها طريقة وتقنيات خاصة لا تتوافر في أعمالنا حاليا.
وعن توقيت عرض العمل، ذكر أنه وفريق العمل قاموا بتجهيز العمل بشكل كامل من تصوير المشاهد وتنفيذ عملية المونتاج والمسلسل جاهز حاليا للعرض، موضحا أنه سيعرض قريبا ويتكون من 10 حلقات، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية بالإضافة إلى إحدى القنوات الخليجية، مشيرا الى أن العمل لن يكون ضمن الدورة الرمضانية المقبل، كونه ليس من نوعية الأعمال التي تعرض في الشهر الفضيل، فأغلب هذه الأعمال تتكون من 30 حلقة وذات طابع مختلف عن عملنا.
وفيما يتعلق بأبطال المسلسل ومؤلفه، أفاد جمال بأن المسلسل تم تصويره في الكويت بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، أبرزهم عبدالله التركماني وعبدالله بهمن وشيماء سليمان وعلي الحسيني، ومن السعودية الفنانة روان الطويرقي، والمسلسل من تأليف نور البدري وأحداثه تمتد لأكثر من حقبة زمنية، حيث تمتد من العام 1998 إلى عام 2023.

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