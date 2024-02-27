مساعد الزامل: التكريم في ((الكويت المسرحي)) يقتصر على العطاء الملموس بالمسرح وليس النجومية في الدورات المقبلة!

MENAFN - Al-Anbaa) مفرح الشمريتحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، تنطلق الليلة الدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، وذلك على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا وتستمر حتى 8 مارس المقبل.وبهذه المناسبة، أقامت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مؤتمرا صحافيا صباح امس في فندق كراون بلازا الفروانية، مقر ضيوف المهرجان، أدارته الزميلة شروق القفاص، وتحدث فيه الأمين العام المساعد لقطاع الفنون رئيس مهرجان الكويت المسرحي مساعد الزامل، وذلك في المركز الإعلامي للمهرجان الذي قام الزامل برفقة الزملاء الصحافيين بجولة داخله للتعرف على ما يتضمنه من إصدرات للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.في البداية، رحب الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بالحضور، شاكرا لهم اهتمامهم والتزامهم لحضور هذا المؤتمر الصحافي لانطلاق أنشطة مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 23 والذي سيفتتح الليلة بعرض فني بعنوان «سفر» من فكرته ورؤيته ومن تأليف عثمان الشطي وإخراج عبدالعزيز صفر وبمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عبدالرحمن البعيجان ومن تمثيل مجموعة من أجيال الحركة المسرحية في الكويت.واضاف «العرض عبارة عن استذكار لأعمال الراحل صقر الرشود من خلال شخوص مسرحياته الشهيرة مثل: حفلة على الخازوق، وعلى جناح التبريزي وتابعه قفة، وضاع الديك وغيرها من الاعمال المسرحية التي ميزت مسيرته الابداعية، العرض باختصار يستحضر هذا المبدع وانجازاته من خلال رحلة سفر نحلق بها عاليا مع ابداعات هذا المبدع في الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.واكد الزامل أن موعد المهرجان سيكون في وقت محدد ومعروف عند الجميع بدلا من التأجيلات لإقامته، مؤكدا ان المهرجان سيرجع لموعده القديم وهو الثاني عشر من ديسمبر من كل عام وهذا الموعد لا يمكن التنازل عنه إلا «عند الشديد القوي»، وسيتم تعميم هذا التاريخ على كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا.وأشار الزامل إلى صعوبة «نسف» بعض القواعد المتعارف عليها في كينونة المهرجان خصوصا بعد سنوات طويلة من انطلاقته، ولكن «تحتها مليون خط أحمر» بالإمكان ادخال بعض التعديلات والاشتراطات التي من شأنها الارتقاء وتفعيل الحراك يأتي في مقدمتها ما يتعلق بقائمة المكرمين، حيث كانت قوائم الاسماء في الدورات السابقة تتضمن العشرات وربما قد يظلم او يسقط سهوا، لذا وقد «يخالفني» البعض في قراري بضرورة التشديد في هذا الجانب، وفكرة إلغاء قائمة المكرمين فكرة موجودة في طريقها للتنفيذ في الدورات المقبلة على أن يقتصر ذلك على مسميات المكرمين في الدورات المقبلة، وان يقتصر ذلك على من ترك اثرا واضحا وعطاء ملموسا في المسرح، لأن اعتلاء خشبة مهرجان الكويت المسرحي يكون لمن يستحق ذلك ولا علاقة للنجومية بالأمر، لأن ليس كل نجوم الفن اشتغلوا في المسرح.واوضح الزامل أن استمرارية المهرجان تعني استمرارية الحراك والتواصل والتفاعل بين الفرق المسرحية الاهلية ومسرح الشباب وفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدخول القطاع الخاص تم اثراء المهرجان الذي يقوم ايضا على مشاركة الكثير من أهل الاختصاص من نقاد ومسرحيين ومتابعين.وقال رئيس المهرجان ان الدورة الحالية شهدت تشكيل لجنة عليا للمهرجان، ضمت اهل الاختصاص سيكون مسؤوليتها ابتداء من الدورة الحالية بتوزيع المهام وتكليف القياديين. وسعدت جدا بتكليفي رئاسة الدورة الحالية، متمنيا ان اقوم بتسخير عصارة تجربتي في الارتقاء بالمستوى العام وبتوصية ومتابعة حثيثة وثقة أولانا إياها وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الاعلى للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، والامين العام للمجلس د.محمد الجسار.وعرج الزامل على اقتصار المنافسة على سبعة عروض مسرحية فقط تمثل ثلاث فرق مسرحية أهلية، هي: «الشعبي» و«الكويتي» و«الخليج» وفرقتا المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الشباب، الى جانب القطاع الخاص المتمثل في فرقة باك ستيج وفرقة تياترو بعد انسحاب فرقة المسرح العربي وفرقة مسرح السلام لظروف خاصة.ومن التجديد الذي شملته الدورة الحالية بعد إلغاء فكرة قائمة المكرمين تمت تسمية استحداث شخصية المهرجان وهو الفنان القدير سعد الفرج، وضيف المهرجان المسرحي السعودي سلطان البازعي رئيس هيئة المسرح في المملكة العربية السعودية، والفنانة زهرة الخرجي والفنانة العمانية فخرية خميس، بينما رشحت الفرق ممثليها المخرج خالد المفيدي ممثلا عن فرقة المسرح الشعبي، جمال اللهو ممثلا عن فرقة الخليج، الفنان عبدالله التركماني ممثلا عن فرق المسرح الكويتي، د.فهد العبدالمحسن ممثلا عن المعهد العالي للفنون المسرحية.يذكر أن عددا من شركات ومؤسسات في القطاع الخاص حرص على دعم الدورة منها:شركة أبيات.مشاتل الشاهين.دار النور للعطور.مجموعة السلام.

بوستر الرواد.. نسي المفيدي!

تمنى المخرج المسرحي وممثل الفرق المسرحية الأهلية في اللجنة العليا للمهرجان حسين المفيدي التوفيق والنجاح للدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي، مثمنا الجهود التي يقوم بها الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل حتى تكون الدورة الجديدة على المستوى المطلوب.وأبدى خلال مداخلته في المؤتمر الصحافي إعجابه بالبوستر الذي ضم رواد الحركة المسرحية الكويتية، مشيرا الى ان هذا البوستر «نسي» ضم آخرين لهم بصمة واضحة في الحركة المسرحية والفنية، منهم «أبوي» علي المفيدي، الله يرحمه ويغفر له.شكرا لمجهودكم والله يوفقكم، وهذا التنويه من باب المحبة.