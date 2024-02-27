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بشائر الخير

2/27/2024 10:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرص صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، منذ توليه مقاليد الحكم على تنفيذ مجموعة من الزيارات الخارجية لدول الخليج العربي، والتي تنم عن وطنية صادقة، وانتماء شديد بين الكويت وأشقائها من دول الخليج، ليس فقط على صعيد تبادل المنافع والتعاون، بل لأن تلك الدول على وجه الخصوص كانت دائما تدعم وتساند الكويت في علاقة اتسمت بالمحبة والتعاون.
صاحب السمو الأمير، بدأ في تنفيذ إحدى مهام العهد الجديد، وبدأ سلسلة من الجولات الخارجية استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية، هذه الدولة الشقيقة الطيبة، والتي لطالما وصفها سموه في الكثير من المناسبات بالمحافل الدولية المختلفة بشأنها «الشقيقة الكبرى» وقد كان الهدف من الزيارة العمل على تعميق العلاقة بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأحداث في وطننا العربي.
ولمن قرأ التاريخ سيعرف جذور العلاقات القديمة التي تربط بين الكويت والسعودية، فالروابط لا تقتصر فقط على قرب جغرافي، بل هو امتداد لتعاون مجتمعي وسياسي واقتصادي، ومن المنتظر أن تكون لتلك الزيارة صدها وتأثيرها على أشكال التعاون المستقبلي بين البلدين.
وفي حراك آخر على الصعيد الدولي، شهدت الأيام الماضية زيارة صاحب السمو إلى سلطنة عُمان والتي شهدت حدثا تنمويا بقطاع التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث افتتح صاحب السمو وسلطان عُمان هيثم بن طارق مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، ويعد هذا التعاون امتدادا لأشكال التعاون القديمة بين البلدين الشقيقين، حيث ترتبط الكويت مع سلطنة عُمان بالكثير من الجذور التاريخية، والمواقف التي لا تنسى خاصة حينما مرت الكويت الغالية بمحنة جراء الغزو. المطاف لم ينته إلى هنا، ففي ثالثة محطات الزيارات الخارجية زار سموه مملكة البحرين، وكان باستقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وكانت تلك الزيارة بمثابة ترسيخ وتأكيد على ضرورة مواصلة أشكال التعاون بين البلدين، والتشاور في الأحداث السياسية المشتركة سواء الدولية أو الإقليمية، ومناقشة التغيرات السياسية التي يمر بها العالم، وكيفية التعامل معها في بلداننا بالشكل الصحيح والسليم، وكذلك مباحثات حجم التعاون بين وزارة الداخلية في كلا البلدين للحفاظ على أمنهما وسلامتهما.
كما زار سموه دولة قطر الشقيقة، وكان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكشفت الزيارة عن مدى المحبة بين الدولتين.
خطوات صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، موفقة، وتحمل لنا الكثير من بشائر الخير والتي سنجني ثمارها بالقريب العاجل، كما أتوقع أن زيارات سمو الأمير ستمتد لتصل إلى جميع دول الخليج العربي، ليكتب التاريخ فصلا جديدا عن مسيرة نجاحات لن تنتهي بإذن الله.

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