وزير الداخلية شكراً من القلب

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفلت الكويت بالعيد «الوطني» وذكرى «التحرير» وسط تنظيم رائع سخرت له كل الإمكانيات، والجهود لإنجاح هذه الاحتفالية والتي هي عزيزة على قلوب الكويتيين.
في كل عام وقبل المناسبة تحديدا نوجه عددا من الرسائل للمواطنين والمقيمين نطالبهم من خلالها بأن يحتفل أبناؤهم برقي، وبعيدا عن المظاهر الدخيلة في السنوات الأخيرة على الشعب الكويتي من هدر للمياه، وانتشار النفايات، وحذف للبالونات ومضايقة الآخرين بفتح أبواب المركبات وتعريض حياتهم للخطر.
طالبنا وقتها بعد تكرر العديد من الحوادث المؤسفة من الجهات المعنية، وهيئة البيئة تحديدا مثلما منعت «الفوم» وجعلته من الماضي في المسيرات أن تعمل جاهدة للقضاء على هدر المياه خلال المسيرات عبر رشاشات المياه وتعبئة البالونات، كذلك بتفعيل القانون لردع المخالفين.
وجاء التجاوب هذا العام من قبل وزارة الداخلية والبيئة والتجارة مشكورين، والبداية كانت بمنع بيع البالونات والمسدسات المائية، ومن ثم التنبيه عبر برامج توعوية تمهيدا لمحاسبة أي شخص يخالف القانون ويعكر صفو هذه المناسبة بتطبيق المادة 133من قانون حماية البيئة في تعاون غير مسبوق يسجل لتلك الجهات الحكومية.
وقد نجــح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف في ضبط الخطة الأمنية المواكبة للمناسبة بفرض القانون ومحاسبة كل من يمكن أن يعكر اجواء الفرحة على الاهالي التي كانت مختلفة هذا العام.
وجدنا الاحتفالية عادت، كما كانت عليه في السابق، مسيرات منظمة والمركبات تتجول في الشوارع، وتتوشح بالأعلام والأغاني الوطنية، والأطفال يعبرون عن فرحتهم بالرقص داخل المركبات وعلى المسطحات الخضراء بعيدا عن الممارسات غير الحضارية التي كنا نشاهدها في الأعوام السابقة من تراشق في البالونات وتعد على حرية الآخرين، الأمر الذي ساهم في عزوف البعض عن المشاركة بسبب هذه التصرفات السيئة، ولكن تصرف الوزير النشط وسع نطاق المشاركة هذا العام للأهالي بسبب قراره الشجاع، وتطبيق القانون الذي حافظ من خلاله على أرواح الناس وعلى نظافة الكويت.
كل الشكر للوزير الشيخ فهد اليوسف الذي بحكمته وخوفه على أطفال الكويت من الحوادث والاصابات فعل القانون وجعل الجميع يحتفلون بكل سرور وسعادة، وكذلك الشكر موصول لوكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، ولرجال الأمن بمختلف رتبهم العسكرية على جهودهم التي بذلوها من أجل إنجاح هذه الاحتفالية.
شكرا للشعب الكويتي الذي أنجح الاحتفالية الوطنية، بارك فيكم وفي جهودكم.
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