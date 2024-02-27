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وزير الداخلية شكراً من القلب

2/27/2024 10:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت الكويت بالعيد «الوطني» وذكرى «التحرير» وسط تنظيم رائع سخرت له كل الإمكانيات، والجهود لإنجاح هذه الاحتفالية والتي هي عزيزة على قلوب الكويتيين.
في كل عام وقبل المناسبة تحديدا نوجه عددا من الرسائل للمواطنين والمقيمين نطالبهم من خلالها بأن يحتفل أبناؤهم برقي، وبعيدا عن المظاهر الدخيلة في السنوات الأخيرة على الشعب الكويتي من هدر للمياه، وانتشار النفايات، وحذف للبالونات ومضايقة الآخرين بفتح أبواب المركبات وتعريض حياتهم للخطر.
طالبنا وقتها بعد تكرر العديد من الحوادث المؤسفة من الجهات المعنية، وهيئة البيئة تحديدا مثلما منعت «الفوم» وجعلته من الماضي في المسيرات أن تعمل جاهدة للقضاء على هدر المياه خلال المسيرات عبر رشاشات المياه وتعبئة البالونات، كذلك بتفعيل القانون لردع المخالفين.
وجاء التجاوب هذا العام من قبل وزارة الداخلية والبيئة والتجارة مشكورين، والبداية كانت بمنع بيع البالونات والمسدسات المائية، ومن ثم التنبيه عبر برامج توعوية تمهيدا لمحاسبة أي شخص يخالف القانون ويعكر صفو هذه المناسبة بتطبيق المادة 133من قانون حماية البيئة في تعاون غير مسبوق يسجل لتلك الجهات الحكومية.
وقد نجــح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف في ضبط الخطة الأمنية المواكبة للمناسبة بفرض القانون ومحاسبة كل من يمكن أن يعكر اجواء الفرحة على الاهالي التي كانت مختلفة هذا العام.
وجدنا الاحتفالية عادت، كما كانت عليه في السابق، مسيرات منظمة والمركبات تتجول في الشوارع، وتتوشح بالأعلام والأغاني الوطنية، والأطفال يعبرون عن فرحتهم بالرقص داخل المركبات وعلى المسطحات الخضراء بعيدا عن الممارسات غير الحضارية التي كنا نشاهدها في الأعوام السابقة من تراشق في البالونات وتعد على حرية الآخرين، الأمر الذي ساهم في عزوف البعض عن المشاركة بسبب هذه التصرفات السيئة، ولكن تصرف الوزير النشط وسع نطاق المشاركة هذا العام للأهالي بسبب قراره الشجاع، وتطبيق القانون الذي حافظ من خلاله على أرواح الناس وعلى نظافة الكويت.
كل الشكر للوزير الشيخ فهد اليوسف الذي بحكمته وخوفه على أطفال الكويت من الحوادث والاصابات فعل القانون وجعل الجميع يحتفلون بكل سرور وسعادة، وكذلك الشكر موصول لوكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، ولرجال الأمن بمختلف رتبهم العسكرية على جهودهم التي بذلوها من أجل إنجاح هذه الاحتفالية.
شكرا للشعب الكويتي الذي أنجح الاحتفالية الوطنية، بارك فيكم وفي جهودكم.

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