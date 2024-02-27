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النصف من شعبان ورمضان

2/27/2024 10:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للهدي النبوي الحليم دلائل بارزة خلال حياتنا وأعوامها عبر أيامها ولياليها، وشهورها ودهورها كالتالي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وللقادم رمضان أمنا وأمانا».
هناك أعياد ومناسبات تحتفل خلالها الأمة الإسلامية وتحييها بعبادة خالقها، وتعبر عن أهميتها في حياتها أفرادا وجماعات بحلولها وتكون لها أجمل تعابير، منها ليلة الـ 15 من شعبان، والتي يستثمرها البعض بالدعاء والصلاة، والبعض بالصيام وتزاور الأسر مع بعضها، كما يتم أحيانا إعداد وجبات طعام وحلويات خاصة بهذه المناسبات ومرتبطة بها عادة.
وقد شاركت أجيالنا من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات في تلك المناسبات، وشاهدناها بتفاصيلها آنذاك، لكنها أصبحت مهجورة لدى البعض من الأجيال الحالية ولم تعد تذكرها وسائل الإعلام الحديثة، ليتها تسلط الضوء بالتعريف بها للنفع العام ولتكون لدينا ثقافة متجددة لفرز دلالاتها والاستفادة من مجمل منافعها صوتا وصورة وبثها للعالم الإسلامي المتزايد بكثافته السكانية والبشرية بأسلوب صحيح لتحقيق نوع من التآلف بين المسلمين في مناسباتهم عامة، واستخلاص العبر والمواعظ منها بأسلوب تربوي ومنهجي سليم.
وكل عام أنتم بخير.

MENAFN27022024000130011022ID1107908969

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