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حب الوطن.. مسؤولية

2/27/2024 10:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت بلادنا الحبيبة شهرها الأروع، فتزينت ورفعت الأعلام وتفرغ الناس لقضاء الإجازة.
تعلمنا جميعا أن حب الوطن أفعال، وحب الوطن ليس بالشعارات، وهذا العام كانت المظاهر الاحتفالية بضوابط صارمة أيدها الجمهور وأثنى على جهود وزارة الداخلية.
الوطن إرث وانتماء وامتداد، نعمة، ومأوى، وحنين.
الــوطن يحـار فيه الشعور، ويراودك تجاهه كل شعور!
ولأن حب الوطن شعور صادق وعميق، فهو يشمل كل ما يرتبط به، ويشاركه كل من يعيش على أرضه وإن لم ينتم إليه بصفة المواطنة من الذين سكنوا أرضه فذاقوا الأمان وطيب العيش وخدموا فيه، ويمتد حتى إلى نباتاته التي تنمو على قارعة الطريق، وسمائه وطيوره وكائناته.
إنه الحب الذي لا يقتصر عليك ولا تتملكه ولا تختص به، فكان لزاما أن يكبر، ولأن الحب حقيقة أمانة ومسؤولية. فهو يظهر في سلوكنا وممارستنا لحياتنا اليومية، ويظهر في حنيننا عندما نبتعد عنه، وفي رمزيات نتفنن فيها، وبمأكولات ومفردات، جميعها تجسد الانتماء، الانتماء الذي نعتز به، نردد ماضيه، ونعمل لمستقبله.
فعندما يكون الشعور قويا متأصلا متشعبا، فهو أولى بالفهم وحسن الأداء، بأن تكون إنسانا كريما، لا يعتدي، فالعدوان ليس حصرا أن يكون تطاولا وإساءة، إنما قد يكون في الإهمال وتضييع الواجب، ونكران الفضل.
ومفهوم المواطن الصالح تطور مع الزمن، فأصبح المعمول له ما يسمى بالفرد الصالح، أي الذي يعمل الخير ويلتزم بالقانون ويحترم النظم، ويساعد ويبادر، ويكف الأذى أينما حل وراح، ليكون إنسانا طيبا مستقيما.
وطالما آمنت بأن تمثيلنا لأوطاننا يرافقنا، نحن ننقل صورة عن شعبنا ونمط حياتنا وقيادتنا عندما نرتحل، فلنختر لبلدنا الغالي أفضل تمثيل. كيف لا ونحن ننعم بحياة كريمة وروابط متينة وقيم جميلة وقيادة حكيمة محبة!.
ليزدهر حب الكويت فينا بجدنا واجتهادنا، بالتعاون في نبذ الخلافات والفرقة، في حب الخير للجميع، في رعاية أماناتنا.
فحب وطننا الكويت ليس أنغاما رنانة، ولا مسيرات صاخبة، وليس في «فبراير» فقط!
اللهم احفظ أرض الكويت وكل من عليها.
اللهم آمين.

[email protected]

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