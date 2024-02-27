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محمية الشامية

2/27/2024 10:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هي ليست بمحمية عادية، بل قطعة من جنة الله عز وجل، سكنت وأنبتت ثمارها وأشجارها وأزهارها في منطقة الشامية، وجاءتني دعوة كريمة من الفاضلة نهى علي الخرافي لزيارتها في مشروعها الذي تعده منزلها وبيتها «محمية الشامية».
وقالت لي هذه «محمية الشامية» وأصابتني الدهشة لما رأيت! لأنني بالفعل لم أسمع عنها ولم أشاهدها من قبل رغم أنني من أهل المنطقة!
نعم، هذه الدعوة أتاحت لي رؤية لوحة فنية تحيك خيوطها الطبيعة بجمال ما أنعمه الله عز وجل علينا من زرع ونباتات وثمار قام بحياكة تفاصيلها كل من أديبة الفهد ونهى الخرافي.
وما يميز «محمية الشامية» عن غيرها وجود الكثير من الأنشطة التي تؤدى في الهواء الطلق بين تلك الأشجار والثمار النادرة والجو الصحي، وإليكم البعض منها:
٭ توجد أكثر من منطقة شبه جاهزة في محمية الشامية لعمل المنتديات الثقافية والأنشطة الأدبية، وبالفعل رأيت هذا على أرض الواقع، فعند زيارتي حالفني الحظ بأن أشارك في نادي القراءة الذين كانوا متواجدين ذاك اليوم لقراءة إحدى روايات شكسبير، وقبل قراءة الكتاب تبادلت الحوار مع بعض مسؤولي المجموعة عن فكرتهم وسؤالهم لماذا «محمية الشامية»؟ فكانت الإجابة: إن فكرة مجموعة Areading Club هي إحياء القراءة والعودة للكتاب، وسبب اختيارنا لمحمية الشامية هي طبيعة المكان وتوفير وتسهيل كل ما نحتاجه من المسؤولين عن المحمية.
٭ نادٍ للأسرة، نعم إذ رأيت بعض الأسر يصطحبون أطفالهم ليس للعب ومشاهدة النباتات والأشجار في «محمية الشامية» فقط بل أيضا لتعليمهم الزراعة، وهذا ما نحتاج إليه وهو أن نعلم أسرنا وأطفالنا أهمية الزراعة، وكيفية تخضير الكويت.
شكرا لمسؤولي «محمية الشامية» على جهودكم وعلى تلك الرسالة السامية التي تقومون بغرسها في أجيال المستقبل.
٭ رسالة لمن يمتلك القرار من المسؤولين: حان الوقت لأن يوجد ناد للأسر في كل منطقة من مناطق الكويت.
ومجرد اقتراح: لماذا لا تستبدل مراكز الشباب وتصبح أندية لأهالي المنطقة؟
مسك الختام: من يزرع يحصد، تلك كانت فكرة كل من أديبة الفهد ونهى الخرافي، كانت بالأمس البعيد فكرة واليوم أصبحت محمية جميلة وقائمة للعيان يحكون ويكتبون عنها، وتلك الأفكار الوطنية تحتاج إلى دعم من الدولة لتعمم على جميع محافظات ومناطق «عروس الخليج».

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