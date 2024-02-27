

1- ورد في كتب الحديث الشريف والتراث الإسلامي: «عمرت البلدان بحب الأوطان»، «حب الوطن من الإيمان» و«من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه، وحنينه إلى أوطانه...».

2- ويفهم من الآيات القرآنية الكريمة: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم..)، و(الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق..)

إن للوطن قيمة عظمى، والحرمان من الوطن وتهجير مواطنيه غاية في الظلم!

3- لكن حب الوطن وعشقه تواجهه آفات تهدد سلامته ومن فيه، ولو على المدى البعيد، ولعل أهمها اثنان:

أ- التعصب الأعمى: الشعور بالفخر بالوطن، والاعتزاز بالانتماء إليه، حالة فطرية تنمي الحماس بالحفاظ عليه والدفاع عنه.

لكن أن تتنامى إلى التعصب المفرط، الذي تعميه عن معايير الحق والباطل لتتحول إلى الحالة الصنمية المحرمة، وهذا مصداق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن العصبية: «أن تعين قومك على الظلم».

وعن الإمام زين العابدين عليه السلام، لما سئل عن العصبية: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه...».

ب - التعدي على القيم: السنة الإلهية وقراءة تاريخ المجتمعات تؤكدان أن نشر الفتن والظلم والتعدي على القيم الأخلاقية في المجتمع، لها نتائجها السلبية الوخيمة على الوطن عامة ولو على المدى البعيد، فيعم الجميع الأخيار منهم والأشرار!

(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب).

على نقيض المجتمعات النظيفة، فكلما كان الوطن طاهرا، كانت النتائج إيجابية، فيعم الأمن الاجتماعي، ويزدهر الرخاء، أو كما يعبر عنه الشهيد المفكر آية الله السيد محمد باقر الصدر، رحمه الله، بربط العدالة بزيادة الإنتاج.

(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون).

4 - الخلاصة: إن ممارسة النقد الوطني والمعارضة الراشدة، ينبغي أن ينظر إليها على أنها من الرأي الآخر الجدير بحسن الظن، ما لم يثبت العكس، ومن الخطأ الجسيم تصنيفه بالضرورة على أنه تمرد ضد المجتمع أو خيانة للوطن أو نعته بالعمالة للأجنبي!

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