Wednesday, 28 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الانضباط في الاحتفالات لم يأت من فراغ

2/27/2024 10:35:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كل الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الأمني اللواء توحيد الكندري، وابنائي واخواني في وزارة الداخلية على تواجدهم الميداني والانتشار المتميز والرسائل الاعلامية التوعوية والتحذيرية التي كان لها أثر إيجابي كبير.
نعم فهذه الجهود أسهمت بإحداث الفارق وخروج احتفالات الكويت بالذكرى الـ63 لعيد الاستـقلال، والــذكرى الـ 33 للتحرير بالصورة التي كنا ننشدها منذ عقود بعيدا عن الظواهر السلبية كـ«رش المياه» والتي كانت تتسبب في مشكلات عدة وحوادث واصابات وفي بعض الاحوال كانت تودي إلى وقوع وفيات.
لا شك ان حظر بيع «البالونات» و«مسدسات المياه» خلال الشهرين الماضيين كانت من بين الأسباب التي احدثت فارقا في احتفالات العام الحالي، وايضا الرسائل الاعلامية والتذكير أن هناك قانونا واصرارا على تطبيقه وملاحقة كل من يخرج عنه، كل ذلك كان له الدور الكبير في الانضباط وندرة الظواهر المقلقة خلال الاحتفالات المماثلة.
اللواء توحيد الكندري كشف عن احصائيات خطيرة بحصر خسائر احتفالات العام الماضي بهدر 14 مليون غالون مياه، وكسور لحقت بنحو 1900 شخص وإصابة 1618 في العين ووفاة 3 أطفال أبرياء دهسا في احتفالات 2023، ووقوع مشاجرات عدة وتضرر الكثير من المركبات، وهو ما استلزم وقفة حاسمة انعكست في تحقيق الانضباط السلوكي الذي لمسناه جميعا.
كـــما أن الرسائل الاعلامية، وتذـــكير وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بتفعيل القانون البيئي لمن يلقي البالونات ويستخدم مسدسات الماء وفرض الغرامات التي قد تصل إلى 500 دينار، كان لها دور مهم في تجاوز عبث هدر المياه، كل ذلك إلى جانب دور وزارة التجارة بملاحقة من يعرض او يبيع هذه الادوات.
إن الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى التحرير ما هي إلا تعبير عن حب وتقدير هذا الوطن والتأكيد على صدق الانتماء والاعتزاز به، والغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين تحتفي بالصورة التي تتناسب ومكانة المناسبة ولكن البعض كان يجد فيها فرصة للخروج عن المألوف والإتيان بتصرفات مخالفة، وهذا ما نرفضه ويجب ان تكون هذه السلوكيات من الماضي، ومواجهة كل ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات.
أعود وأكرر أن الأسرة يجب أن يكون لها دور كبير في توجيه الأبناء وتوعيتهم وتوجيههم نحو الالتزام وتجنب إلحاق الضرر بالآخرين حماية لهم ولتعزيز المسؤولية تجاه الوطن.
حفظ الله الكويت من كل مكروه، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الـكلام: ضبط 113 كيلو مخدرات ومليون حبة مخدرة وأسلحة وذخيرة الأسبوع الماضي يؤكد ان الكويت مستهدفة بقوة من قبل مافيا السموم، ونأمل مواصلة اليقظة التي عهدناها في أبنائنا رجال المكافحة، والاستمرار في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بهذه الآفة المدمرة.

MENAFN27022024000130011022ID1107908965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث