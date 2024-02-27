الانضباط في الاحتفالات لم يأت من فراغ

(MENAFN
- Al-Anbaa) كل الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الأمني اللواء توحيد الكندري، وابنائي واخواني في وزارة الداخلية على تواجدهم الميداني والانتشار المتميز والرسائل الاعلامية التوعوية والتحذيرية التي كان لها أثر إيجابي كبير.
نعم فهذه الجهود أسهمت بإحداث الفارق وخروج احتفالات الكويت بالذكرى الـ63 لعيد الاستـقلال، والــذكرى الـ 33 للتحرير بالصورة التي كنا ننشدها منذ عقود بعيدا عن الظواهر السلبية كـ«رش المياه» والتي كانت تتسبب في مشكلات عدة وحوادث واصابات وفي بعض الاحوال كانت تودي إلى وقوع وفيات.
لا شك ان حظر بيع «البالونات» و«مسدسات المياه» خلال الشهرين الماضيين كانت من بين الأسباب التي احدثت فارقا في احتفالات العام الحالي، وايضا الرسائل الاعلامية والتذكير أن هناك قانونا واصرارا على تطبيقه وملاحقة كل من يخرج عنه، كل ذلك كان له الدور الكبير في الانضباط وندرة الظواهر المقلقة خلال الاحتفالات المماثلة.
اللواء توحيد الكندري كشف عن احصائيات خطيرة بحصر خسائر احتفالات العام الماضي بهدر 14 مليون غالون مياه، وكسور لحقت بنحو 1900 شخص وإصابة 1618 في العين ووفاة 3 أطفال أبرياء دهسا في احتفالات 2023، ووقوع مشاجرات عدة وتضرر الكثير من المركبات، وهو ما استلزم وقفة حاسمة انعكست في تحقيق الانضباط السلوكي الذي لمسناه جميعا.
كـــما أن الرسائل الاعلامية، وتذـــكير وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بتفعيل القانون البيئي لمن يلقي البالونات ويستخدم مسدسات الماء وفرض الغرامات التي قد تصل إلى 500 دينار، كان لها دور مهم في تجاوز عبث هدر المياه، كل ذلك إلى جانب دور وزارة التجارة بملاحقة من يعرض او يبيع هذه الادوات.
إن الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى التحرير ما هي إلا تعبير عن حب وتقدير هذا الوطن والتأكيد على صدق الانتماء والاعتزاز به، والغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين تحتفي بالصورة التي تتناسب ومكانة المناسبة ولكن البعض كان يجد فيها فرصة للخروج عن المألوف والإتيان بتصرفات مخالفة، وهذا ما نرفضه ويجب ان تكون هذه السلوكيات من الماضي، ومواجهة كل ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات.
أعود وأكرر أن الأسرة يجب أن يكون لها دور كبير في توجيه الأبناء وتوعيتهم وتوجيههم نحو الالتزام وتجنب إلحاق الضرر بالآخرين حماية لهم ولتعزيز المسؤولية تجاه الوطن.
حفظ الله الكويت من كل مكروه، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الـكلام: ضبط 113 كيلو مخدرات ومليون حبة مخدرة وأسلحة وذخيرة الأسبوع الماضي يؤكد ان الكويت مستهدفة بقوة من قبل مافيا السموم، ونأمل مواصلة اليقظة التي عهدناها في أبنائنا رجال المكافحة، والاستمرار في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بهذه الآفة المدمرة.
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