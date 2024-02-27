الحسين أكبر المستفيدين.. بني هاني صاحب الهدف الأسرع.. ودعسان منقذ الجزاء الوحيد

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

استفاد فريق الحسين إربد من الجولة الثانية عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن وسع الفارق بينه وبين ملاحقيه الوحدات والفيصلي إلى 7 نقاط، ليقترب من ملامسة اللقب والتتويج بكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وأسفرت الجولة عن تعادل معان والجليل (0-0)، وفوز الحسين إربد على شباب الأردن (1-0)، وتعادل سحاب وشباب العقبة (0-0)، وتغلب الرمثا على مغير السرحان (4-2)، وتعادل الأهلي مع الوحدات (0-0)، وتجاوز الفيصلي نظيره السلط (3-0).

وتستعرض "الغد" أبرز مشاهد الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 10 أهداف، كأقل الجولات تهديفا إلى جانب الجولة الخامسة من البطولة، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 166 هدفا في 72 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

تراجع فني

نجح "الحسين" في تجاوز عقبة مضيفه شباب الأردن بصعوبة بالغة، وبهدف وحيد جاء من علامة الجزاء، وذلك للمباراة الثانية على التوالي التي يحقق فيها "الأصفر" الفوز من الجزاء، بعدما سجل هدف الفوز أيضا بالطريقة ذاتها أمام الوحدات في المباراة الأخيرة.

وشهدت الجولة بشكل عام تراجع المستوى الفني لمعظم الفرق، نظرا لفترة التوقف الطويلة، وبسبب مشاركة المنتخب الوطني بنهائيات كأس آسيا، ما تسبب في بداية باهتة لمرحلة الإياب، باستثناء فريق الفيصلي، الذي كان الأميز بالجولة بشكل عام.

وغابت الإثارة والندية عن مواجهتي سحاب وشباب العقبة، ومعان والجليل، واللتين خيبتا آمال الجماهير الأردنية بشكل عام، نظير المستوى الفني الباهت، فيما أهدر الوحدات فرصة تشديد الخناق على المتصدر الحسين، بفضل تألق حارس الأهلي ربيع عز الدين، وافتقاد لاعبي "الأخضر" للحظ، ما تسبب بغضب جماهير الوحدات القليلة على المدرجات.

ونجح "الأزرق" في مشاركة الوحدات بالمركز الثاني مع أفضلية للأخير بفارق المواجهات المباشرة، وأشرك المدرب أحمد هايل جميع اللاعبين الجدد بالفريق، وهم: بكر كلبونة الذي شارك بصفة أساسية، وكل من: مصعب بطاط، رونالد وانجا، صهيب أبو هشهش وسند جعارة، فيما غاب الحارس السوري أحمد مدنية لعدم وصوله حتى اللحظة.

وقلب الرمثا على أرضه وبين جماهيره الطاولة على مغير السرحان، بفضل تألق لاعبيه الشباب الذين يؤكدون أنهم قادرون على إبقاء الفريق في المربع الذهبي، رغم الصعوبات العديدة التي تلازم "الغزلان" منذ أكثر من موسم.

شذرات وكواليس

- سجل مهاجم الفيصلي رزق بني هاني أسرع أهداف دوري المحترفين للموسم الحالي، وذلك في مرمى السلط بعد مرور 22 ثانية، فيما يعتبر هدف لاعب سحاب أحمد أبو كبير بمرمى الأهلي بالجولة الثالثة، ثاني أسرع هدف بالدوري عقب مرور 28 ثانية، يليه هدف لاعب الوحدات محمد عبد المطلب "بوغبا" بمرمى الرمثا بالجولة الثامنة بعد 45 ثانية.

- للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، تنتهي 3 مباريات بجولة واحدة من دون تسجيل أي هدف، فيما خلت البطاقات الملونة من مواجهة معان والجليل.

- شارك حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري أمام الأهلي، بعد أن دخل "القفص الذهبي" في اليوم السابق، في مشهد يؤكد مدى انتماء اللاعب وحرصه على إكمال فريقه المسيرة بالبطولة، علما بأن مشاركته جاءت بعد عدم تسجيل الحارس الجديد للفريق أحمد جعيدي، ومعاناة الحارس أحمد عبد الستار من إصابة سابقة لم يتعاف منها حتى اللحظة.

- نجح حارس مرمى فريق السلط قتيبة دعسان خلال الجولة، في التصدي لركلة الجزاء أمام لاعب الفيصلي عارف الحاج، المثير في الأمر هو أن الحارس الوحيد الذي تصدى لركلة جزاء خلال مرحلة الذهاب، وجاءت في الجولة الأولى أمام الفيصلي، وسددها اللاعب إحسان حداد.

- نجح اللاعب المنتقل حديثا للفيصلي من مغير السرحان صهيب أبو هشهش، في وضع بصمته بصورة سريعة مع الفريق، حيث دخل بديلا أمام السلط عند الدقيقة 86، ليسجل الهدف بعد مرور أقل من 4 دقائق على دخوله، ليكون أسرع هدف من لاعب مع فريقه الجديد بالموسم الحالي.

- شهدت الجولة الثانية عشرة مشاركة حارسي مرمى للمرة الأولى خلال دوري المحترفين، الأول هو حارس مرمى شباب الأردن محمد رشيدات، ونجح في وضع بصمته أمام الحسين وكان أحد نجوم الجولة، والثاني حارس مرمى الرمثا عبد الله الشقران، والذي تألق بين الخشبات الثلاث، فيما استحق حارس الأهلي ربيع عز الدين التواجد بتشكيلة الأسبوع، عقب محافظته على نظافة شباكه، وتصديه للعديد من الكرات الخطرة من فريق الوحدات.

- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 15 بطاقة، بعدما حصل عليها لاعب الأهلي علي العزاوي، علما بأنها المباراة الأولى له مع فريقه بالموسم الحالي، فيما حصل على البطاثة الحمراء في جولات سابقة كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- استقبل فريق مغير السرحان أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة الموسم الحالي، من الرمثا بواقع 4 أهداف، علما بأنه أكبر عدد من الأهداف يستقبله الفريق في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد أن شارك للمرة الأولى بين الكبار الموسم الماضي.

- واصل الحسين تصدره لأقوى خط هجوم بواقع 25 هدفا، وأقوى خط دفاع باستقباله هدفين فقط، فيما استمر الأهلي كأسوأ خط هجوم بتسجيله 7 أهداف فقط، وبقي سحاب صاحب أسوأ خط دفاع باستقباله 24 هدفا.

- شارك 5 لاعبين أجانب جدد بمرحلة الإياب وجميعهم دخلوا كبدلاء، وهم: الكونغولي كريست كوفوما (الوحدات)، الفلسطيني مصعب بطاط والكاميروني رونالد وانجا (الفيصلي)، الفلسطينيان محمد مراعبة وأنس بني عودة (الأهلي).

- غاب لاعب فريق الوحدات صالح راتب عن مواجهة الأهلي بعد حصوله على 3 إنذارات خلال الجولات الماضية، علما بأنها المرة الأولى التي يغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في مسيرته بداعي الحرمان.









صدارة الهدافين

بقيت صدارة الهدافين على حالها وبرصيد 6 أهداف لكل من: لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعبا الوحدات مهند أبو طه وسيدريك هنري، فيما يتبوأ المركز الثاني برصيد 5 أهداف كل من: رزق بني هاني (الفيصلي) وأحمد أبو كبير (سحاب)، وتشارك 3 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم: فيرناندو ناثان (الحسين)، إبراهيم الرواد (معان) وخالد الدردور (الأهلي)، وسجل 9 لاعبين 3 أهداف وهم: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، أحمد صبرة (شباب الأردن)، سامر خانكان (مغير السرحان)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، خالد زكريا (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من: عبد العزيز نداي ومصعب اللحام (الحسين)، صهيب أبو هشهش، عارف الحاج وأمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، كريستيان فارجاس، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة الثالثة عشرة

الجمعة: شباب الأردن × سحاب 17:00 (ستاد عمان).

السبت: مغير السرحان × معان 17:00 (ستاد الأمير محمد).

الأهلي × شباب العقبة 17:00 (ستاد البتراء).

الحسين إربد × السلط 19:30 (ستاد الحسن).

الأحد: الفيصلي × الرمثا 17:00 (ستاد عمان).

الجليل × الوحدات 19:30 (ستاد الحسن).









حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري - (تصوير: أمجد الطويل)