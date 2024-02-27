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ريشة شاهين تنثر ألوانا حرة في زمن المقاومة

2/27/2024 10:34:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمثل الفنانة الفلسطينية الشابة أسماء شاهين جيلا جديدا من الفنانين الشباب الذين ولدوا من رحم المعاناة والنضال والبطولة، وتحت أصوات مدافع الاحتلال وقنابلهم الغادرة، فضلا عن تلك الموروثات التي أصبحت جزءا من بنية الفنان الثوري لما تحمله من رموز وسمات وطنية ومقاومة وصبر وجلد.
الباحث في الفنون الدكتور معتز عناد غزوان يقول: "لقد جالت هذه الفنانة الشابة في تاريخ بلادها الجريحة والممتد عبر عقود من الزمان بلون الدم ورائحة الموت واغتيال الثقافة الحرة، التي تنادي بالحرية والسلام والأمان، لذلك حل اللون الأحمر محل الأبيض. والأزرق والأخضر أصبحا عنوانا حقيقيا للتعبير عن لغة الحياة تحت ظل القيود".
ويتابع، الحي الفلسطيني بعمارته الحزينة الخربة التي تذكرنا بتلك الحواري الجميلة التي خط لها التاريخ أروع الكلمات وصفا وجمالا وأصولا، وغدت برسومات شاهين حزينة باكية مريضة بصفار مبانيها وحزنها العميق على فقد أصحابها وأهلها، إنها القدس مدينة الصلاة... إنها القدس عاصمة الحب والسلام والوئام. كما جسدت أسماء شاهين روح المقاومة من خلال رموز الأدب الفلسطيني وشهداء الكلمة المقاومة الحرة.. غسان كنفاني، محمود درويش، فضلا عن تجسيدها لرموز المقاومة والوطنية أمثال، الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورمز النضال العالمي غيفارا.
ويختم غزوان: "استطاعت الفنانة أسماء شاهين من خلال أسلوبها الإبداعي الجديد ولاسيما، في تكثيف متداخل حزين لمجموعة وجوه جريحة تتألم حزنا وصبرا على الألم بفقد الأحباب والأبناء والدار، محاكاة الصراع والمقاومة والشهادة في سبيل الحق والأرض... إنها وجوه تنادي بالكفاح والحرية والسلام لمستقبل فلسطيني مقبل بإذن الله".

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