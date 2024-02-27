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حوارية تناقش الترقيات والبحث العلمي في الجامعات الأردنية

2/27/2024 10:34:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناقشت حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان بالتعاون مع الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات، مساء أول من أمس، موضوع الترقيات والبحث العلمي في الجامعات الأردنية.
وأشار المتحدثون في الحوارية التي شاركت فيها رئيسة لجنة التربية والتعليم وعضو اللجنة القانونية ولجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين الدكتورة محاسن الجاغوب، ورئيس جامعة آل البيت الأسبق الدكتور هاني الضمور وأدارها الدكتور عبد الهادي القعايدة، إلى أن موضوع الترقيات في الجامعات الأردنية، يثير جدلا طويلا منذ عقود، خصوصا لدى ربطه بالبحث العلمي، في الوقت الذي يتم فيه إجراء هذه البحوث والنشر العلمي في الجامعات لأجل الترقية فحسب، ولا تنطلق من حاجات مجتمعية لتخطي عقبات معينة.
وقالت الدكتورة الجاغوب: "إن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، هو من أهم أنواع الاستثمار"، مبينة أن الاستثمار بالمورد البشري يرفد مختلف القطاعات في الدولة.
وأشارت إلى أن الأردن دخل بمئويته الثانية بتحديثات سياسية واقتصادية وإدارية، وكان هناك تركيز على التعليم وسوق العمل، وعمل مراجعة شاملة لكل قطاعات التعليم والخروج برؤية واضحة ركزت على التعليم والبحث العلمي.
ونوهت الجاغوب، إلى ضرورة تعزيز العلاقة البحثية ما بين الجامعات والوزارات لتحديد الأولويات الوطنية، إضافة إلى ربط الجامعات بالصناعة، مشيرة إلى قلة عدد الباحثين والمتفرغين للبحث العلمي، إضافة إلى انخراط حملة الدكتوراه بعد عودتهم من الخارج بالتدريس على حساب البحث العلمي، كذلك وجود النزعة الفردية لإجراء البحوث وعدم وجود فرق بحثية، وانشغال أعضاء الهيئة التدريسية بالعمل الإضافي.
وبينت، أن من أهم مشاكل الترقيات هو تغيير التعليمات المتكررة واختلاف التشريعات من جامعة إلى أخرى، وغياب العدالة والنزاهة والشفافية.
كما أشارت إلى العديد من مشكلات البحث العلمي التي تحتاج إلى حلول ومن أهمها، ندرة وجود آليات واضحة تربط البحث العلمي بالصناعة، وكذلك ندرة وجود أولويات واضحة للبحث العلمي وضعف المردود الاقتصادي للبحث العلمي، وعدم وجود التشريعات الكافية والمحفزة للبحث العلمي.
وأشارت الدكتورة الجاغوب إلى التعاون ما بين مجلس الأعيان ومؤسسة عبد الحميد شومان والجامعات والعديد من الجهات المعنية، حيث هناك تسع لجان مشتركة تعمل على موضوع توجيه إنتاج البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية.
من جهته، أكد الدكتور الضمور أن الترقية ليست مجرد تغيير في الرتبة الأكاديمية، بل هي عنصر حيوي للنمو المهني والشخصي لعضو هيئة التدريس، ولها تأثير مباشر على مسيرته الأكاديمية والبحثية.
وأضاف، أن الترقية الأكاديمية في الأردن كما هو الحال في العديد من دول العالم، تشكل لأعضاء هيئة التدريس حجر الزاوية في مسارهم المهني وتطورهم العلمي، وتعكس التزام الأكاديميين بالتميز في التدريس والبحث العلمي. ومع ذلك؛ تواجه هذه العملية مجموعة من التحديات في الجامعات الأردنية، تتراوح بين تفاوت المعايير والإجراءات وصولا إلى قضايا الشفافية والمحسوبية، مبينا أن فهم هذه التحديات ومعالجتها أمر حاسم لضمان تطور النظام التعليمي والبحث العلمي بطريقة عادلة وفعالة.
وأشار الدكتور الضمور إلى أهم التحديات التي تواجه الأكاديميين في الجامعات الأردنية خلال عملية الترقية والتي تشمل معايير، (النشر واحتساب النقاط، والاختلاف في طريقة احتساب النقاط الرئيسية في اعتماد المجلات العملية لغايات الترقية أو الحوافز، والتحديثات والتغييرات في المعايير، وإجراءات الترقية المعقدة والطويلة، المحسوبية وتأثيرها، الضغوط الأكاديمية والإدارية).
وكان الدكتور القعايدة، أشار في بداية الحوارية، إلى أنه من الأشياء الجدلية اللافتة في مسألة الترقيات، عدم استقرار التشريعات الناظمة لها التي تشير إلى على غياب الغاية الحقيقية من ورائها، لذلك شهدت أنظمة الترقيات في الجامعات الأردنية حالة عدم استقرار متكررة وبأثر رجعي، ما أدى إلى دخول أعضاء هيئة التدريس في دوامة البحث عن الشكل على حساب المضمون، ومحاولة مجاراة الأنظمة المتقلبة على حساب المحتوى المعرفي.

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