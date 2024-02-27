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معرض مسقط للكتاب.. رحلة للباحثين عن المعرفة

2/27/2024 10:34:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مسقط – يعد معرض مسقط الدولي للكتاب، رحلة للباحثين عن المعرفة، ومنبرا ثقافيا بارزا.
ويشكل المعرض، الذي رعى حفل افتتاح فعالياته في دورته الـ28 وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد بن سعيد المعمرى، الوجهة الثقافية المثالية لعشاق الكتاب، والتظاهرة السنوية الأبرز لكُل المُهتمين بالثقافة والأدب والفن.
وقالت مدير عام الإعلام الخارجي في سلطنة عُمان، شيخة أحمد المحروقية، إن المعرض كل عام في تحد جديد، مضيفة أنه في تقدم وتطور جديد عام بعد عام.
وأكدت المحروقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن معرض مسقط الدولي للكتاب ماض وبكل جدية نحو التنافسية العالمية، وحتى يحتل مكانة مرموقة على خريطة معارض الكتب العالمية.
وأوضحت أنه يلاحظ أن دور النشر المشاركة في المعرض هي في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها للدورة الحالية 847 دار نشر ، يمثلون 34 دولة ما بين شقيقة وصديقة، مشيرة الى أن "مسقط للكتاب" هو أول معرض شامل يستهدف جميع الفئات العمرية.
وأشارت إلى أن الشعب العماني، بكل فئاته ذكورا وإناثا، طلبة مدارس وجامعات، شغوف بالقراءة، ويتطلع دوما إلى كل ما هو جديد، أكان ثقافيا أم سياسيا أم اجتماعيا أم ترفيهيا، مؤكدة أنه يضع على رأس أولوياته الاطلاع على ما يصدر من العالم فكريا وثقافيا.
ووجهت المحروقية رسالة إلى الأطفال، داعية إياهم إلى ضرورة الاستمرار في القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد.
كما دعت، أولياء الأمور إلى ضرورة تعزيز التفكير النقدي لدى أبنائهم، لا أن يستقبل كل ما في الكتاب كما هو.
وشددت المحروقية على أهمية تدريب الأطفال وتعليمهم على التحليل العلمي، والانتقاد البناء، وأن يتحدوا الكاتب في أفكاره.
ويُشارك في المعرض، الذي أٌقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، 34 دولة، من خلال 847 دار نشر، منها 676 بصورة مُباشرة، و171 بصورة غير مُباشرة، تتوزع على 1236 جناحًا.
وتصدرت مصر الدول المُشاركة، بـ128 دار نشر، تلتها سلطنة عُمان 104، ثم لبنان 76، فيما شارك من الأردن 45 دار نشر.
وبلغ إجمالي عدد العناوين والإصدارات المُدرجة في موقع المعرض 622002 عنوان، منها 268975 كتابا عربيا، و204525 كتابا أجنبيا.
في حين بلغ عدد المجموعات العُمانية المُدرجة 19026 مجموعة، بينما بلغ عدد الإصدارات الحديثة المُدرجة (2023-2024)، ما يُقارب 35989 إصدارا.
وتضمن "مسقط للكتاب" مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية، وأُخرى مُخصصة للأطفال، في حين حلت مُحافظة الظاهرة ضيف شرف على هذه الدورة، إذ اشتمل المعرض على جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكري والحضاري لهذه المُحافظة.
وبينما كانت ثيمة "مسقط للكتاب" للعام الحالي الذكاء الاصطناعي، حيث شهد الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت هذه الثيمة، منها ندوة "الذكاء الاصطناعي.. تحديات وفرص"، و"الرواية والذكاء الاصطناعي"، و"التحولات الثقافية.. تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والإبداع".
ويحتضن المعرض، 152 فعالية مُختلفة، فضلا عن ركُن للطفل، شهد فعاليات عديدة، كالورش والمُسابقات والمسرحيات والجلسات النقاشية والحوارية وأنشطة الابتكار، والأنشطة الذهنية، وفعاليات الرسم والتلوين وإعادة التدوير وجلسات القراءة، وصناعة الأغلفة والفواصل، وكتابة القصص والاستماع إليها، والكتابة الإبداعية والابتكارات العلمية، إلى جانب برامج الإلقاء الشعري والإنشاد، وعروض مسرح الظل.-(بترا)

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