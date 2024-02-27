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حيث زعيتر وأبو شرار

2/27/2024 10:34:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة
فيما أمضي بين أزقة روما وميادينها التاريخية، يتراءى أمام عينيّ وجهان فلسطينييان ارتبط مصيرهما بهذه المدينة: وائل زعيتر وماجد أبو شرار. أراهما يغذّان الخطا في هذه الأزقة، فيما هما يرتديان ملابس دافئة في أكتوبر، الذي قُضيا خلاله اغتيالاً، في عامين مختلفين، في قلب هذه المدينة الأوروبية.
حين كانت الدبلوماسية الفلسطينية في عهدها الذهبي، كان زعيتر ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في روما، يتحدث باسمها ويقيم العلاقات الدبلوماسية وينشر الوعي حول معاناة شعبه. وفي غمرة هذا، كان شابا يحب الحياة، ويحتفي بها. لم يخدم القضية الفلسطينية فحسب خلال وجوده هناك، بل الشرق كذلك؛ لإمساكه بتلابيب لغات عدة. كان منكبا على ترجمة فصول من "ألف ليلة وليلة" لجمهور مقهى إيطالي في روما، حين تتبعه عملاء الموساد هناك، فاغتالوه على باب شقته، فيما هو يحتضن النص الذي كان يقرأ عنه للجمهور. ما تزال زوجة زعيتر الإيطالية تحتفظ بتلك النسخة المخترقة بالرصاص، حتى اليوم.
أبو شرار، كان في زيارة إلى روما، ممثلا عن الأدباء الفلسطينيين، حين زرع عملاء الموساد المتفجرات في فرشة غرفته في أحد فنادق روما، فقضى تاركا خلفه ثلاثة أبناء، وإرثا أدبيا وإعلاميا وسياسيا.
حتى اللحظة، لم يحاسب أحد القتلة، الذين أكملوا سلسلة الاغتيالات في عواصم أوروبية أخرى، فأفقدوا الفلسطينيين خيرة الشباب، علما وحضورا ودراية بلغات البلاد التي حلوا عليها.
خفت بريق الأداء الدبلوماسي لدى منظمة التحرير الفلسطينية، وما عاد هنالك ذاك الحضور الطاغي لممثلي المنظمة إعلاميا وسياسيا وثقافيا. لا يكاد يعلق في ذاكرتي في الآونة الأخيرة سوى حسام زملط في بريطانيا، وعبدالله العطاري في قبرص؛ لما يمتلكانه من أدوات قوية على رأسها اللغة، والجرأة في الحديث، والتعامل بمنطق الندية مع العالم الغربي لا منطق الاستعطاف.
في ظل تراجع الخطاب الفلسطيني الرسمي، الغزيّون وحدهم الآن من يقدمون الرسالة نيابة عن الشعب الفلسطيني بأسره. لعل الأكثر إيلاما هو أنهم يقدمون هذا الخطاب بدماء وأشلاء ويتم وثكل وجوع.
المدنيون وحدهم العزّل في غزة من يترافعون اليوم باسم الشعب الفلسطيني جميعه، بعيداً عن الحسابات الضيقة كلها من فصائلية وتقسيمات جغرافية.
سائق التاكسي في روما، غيّر نبرته تماما حين سمع كلمة "بالستينا" خلال الطريق إلى أمسية الأوبرا. قبل أن يعيد إمساك مقود السيارة، ضمّ كفيه أدنى ذقنه وأخفض رأسه احتراما.
نادلة المقهى، قرب السلالم الإسبانية في قلب روما، ودعتنا باكية ونحن نغادر المكان، بعد أن تجاذبت معنا أطراف الحديث حول ما يحدث في فلسطين. شدّت على أكفّنا بحرارة، متمنية أن نعود لزيارة روما وبلادنا بحال أفضل مما هي عليه.
للشهداء السالفين جميعاً، للفارسين المغوارين في روما زعيتر وأبو شرار، وللشهداء الذين نراهم يقضون على الهواء مباشرة اليوم، المجد والخلود.

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